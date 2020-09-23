經濟

華住回應沽空報告 首掛曾升5%

【明報專訊】華住集團（1179）第二上市前晚（21日），突遭美國沽空機構Bonitas Research狙擊，指控公司未披露旗下經營全部酒店的運營成本。報告指公司去年虛報的利潤達20億元人民幣，通過廠房及設備資產（PPE）的方式呈現。華住昨日一早發公告回應，指已知悉沽空報告，基於初步審查及評估，認為報告沒有依據。

指報告內容錯誤 未經證實

雖然上市當日便遭伏擊，但華住昨日於港第二上市首日股價未受影響，最多更一度升5%。昨日收市升4.7%，報311元，較暗盤表現好。抽新股的投資者每手帳面可賺700元。ADR股價亦小幅反彈，21日（周一）夜晚報告發布後，華住ADR應聲下跌3.7%，昨晚開市早段則反彈0.5%。截至晚上9時半，報40.7美元，港股對美股仍有1.4%折讓。

Bonitas報告稱，華住通過擁有「帳外酒店」的方式，隱瞞經營酒店的費用，進而誇大公司利潤。Bonitas曾在去年6月高調狙擊波司登（3998），當時波司登股價一度挫逾兩成。

華住表示，報告「包含許多錯誤、未經證實的陳述，以及對公司業務及運營的誤導性結論」。公司續指，將致力保持最高標準的公司治理，並會根據美國證交會及納斯達克規則條例，透明且及時地披露資料。

相關字詞﹕沽空 華住酒店

上 / 下一篇新聞

新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
傲寓最快今開價 首批50伙
傲寓最快今開價 首批50伙
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
ASM否認私有化 股價仍升6%
ASM否認私有化 股價仍升6%
交行追討國儲能源30億債
交行追討國儲能源30億債
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破
高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破
金發局倡理財通可投資UCITS產品
金發局倡理財通可投資UCITS產品
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
微軟新雲端服務 連接衛星數據
微軟新雲端服務 連接衛星數據
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
技術取勝：潤啤中線或下試45元
技術取勝：潤啤中線或下試45元
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益