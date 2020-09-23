華住回應沽空報告 首掛曾升5%

指報告內容錯誤 未經證實

雖然上市當日便遭伏擊，但華住昨日於港第二上市首日股價未受影響，最多更一度升5%。昨日收市升4.7%，報311元，較暗盤表現好。抽新股的投資者每手帳面可賺700元。ADR股價亦小幅反彈，21日（周一）夜晚報告發布後，華住ADR應聲下跌3.7%，昨晚開市早段則反彈0.5%。截至晚上9時半，報40.7美元，港股對美股仍有1.4%折讓。

Bonitas報告稱，華住通過擁有「帳外酒店」的方式，隱瞞經營酒店的費用，進而誇大公司利潤。Bonitas曾在去年6月高調狙擊波司登（3998），當時波司登股價一度挫逾兩成。

華住表示，報告「包含許多錯誤、未經證實的陳述，以及對公司業務及運營的誤導性結論」。公司續指，將致力保持最高標準的公司治理，並會根據美國證交會及納斯達克規則條例，透明且及時地披露資料。