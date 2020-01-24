經濟

樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手

【明報專訊】再有新股大熱倒灶，互聯網營銷股樂享互動（6988）成今年超購倍數第三多新股，但昨日於個別暗盤出現倒跌（見表）。於成交額最高的輝立暗盤，樂享互動收盤報2.85元，跌1%，每手帳面蝕30元，盤中成交1.96億元。近月熱購新股表現遜預期已非首次，早前同樣超購逾千倍、具「新經濟」概念的小型新股福祿控股（2101），首日掛牌亦僅升3%。

明報記者 馬迪帆

樂享互動自比美股TTD（The Trade Desk），於招股期間掀起浪潮。公司最終認購結果亦理想，獲36.7萬人認購，公開發售超購1631.92倍；一手中籤率10%，200手才穩中一手。

大戶方面，有585人認購「頂頭槌飛」，每人獲派20手。樂享最終中間偏上限定價2.88元，為上市預留一定水位。但即使以昨日表現最好的暗盤收市價計算，「頂頭槌飛」大戶恐也要賺價蝕息。

表現最好暗盤 頂頭槌仍蝕息

兩隻第二上市新股中通快遞（2057）、再鼎醫藥（9688）昨夜雙雙公布定價，均較美股給出一定折讓，並分別於下周二（29日）、下周一（28日）掛牌。

中通快遞定價每股218元，較定價上限268元低19%。截至昨夜10時，中通於美股報29.82美元，彈4%，港股定價較美股折讓5.7%。

中通快遞定價較美股折讓6%

再鼎醫藥公布，定價每股562元，較定價上限648元低13%。公司本次上市淨集資59.37億元，授出超額配股權，額外再發售最多158.46萬股。

再鼎定價562元 低美股1.9%

公告續指，因公開發售部分獲超額認購，將採用回撥機制，額外回撥12.6萬股至公開發售，此部分佔發售股份比例由7.3%上升至8.5%。截至昨夜10時，再鼎美股微升0.8%，報73.91美元，港股定價較美股有約1.9%折讓。

嘉和生物（6998）今日（23日）起招股，定價上限24元，每手入場費12,120.9元。公司全球發售1.2億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成，最多集資28.8億元。招股期至下周一止。

嘉和生物主要研究抗癌藥、免疫藥物等。另工程股捷心隆（2115）昨日起招股，招股價介乎0.36元至0.4元，每手1萬股，入場費4040.3元。

北水追捧 農夫山泉曾見38元

半新股農夫山泉（9633）昨日獲納入港股通，盤中一度見38元，最終收市升1.9%，報36.7元。昨日全日北水買入5.13億元農夫山泉，超越美團（3690）、比亞迪股份（1211），為深交所港股通買入最多股份。

相關字詞﹕農夫山泉 北水 生科股 再鼎醫藥 中通快遞 新股

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