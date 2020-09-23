經濟

爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地

【明報專訊】雖然市場聚焦於新盤市場，但大額豪宅屋地亦不乏承接。市場消息指，赤柱村道52至54號屋地，以約4億元易手，買家為爪哇控股（0251）呂氏家族成員呂聯勤（Lincoln Lu），項目佔地約19,677方呎，可建樓面約14,758方呎，每方呎樓面地價即約2.7萬元。

翻查資料，呂聯勤近年亦有購入屋地紀錄，2017年便透過海外註冊公司，以4.5億元購入壽臣山道西11A號屋地，地盤面積13,306方呎，按地積比率0.75倍計，可建樓面約9980方呎， 每呎樓面地價45,090元。

慧安園2房實呎逼1.9萬疫下破頂

疫情好轉，買家入市意欲更強。將軍澳老牌屋苑慧安園新近有2房單位，以實呎近1.9萬元沽出，呎價創屋苑紀錄新高。香港置業分區董事劉浩勤指，慧安園4座中層E室，2房間隔，實用面積354方呎，望寶康公園一帶，屬屋苑較優質的景觀，單位新近以670萬元成交，實呎18,927元，呎價創屋苑紀錄新高。原業主2008年3月185.5萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利484.5萬元或約2.6倍。

城‧點迷你戶425萬 3年升兩成

另外，主打迷你戶的屯門城·點，再有業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿放售物業套現。美聯分行助理區域經理李進豪表示，上述單位為城‧點中層G室，實用面積227方呎，開放式間隔，望開揚市景，新近以425萬元成交，實呎18,722元。原業主2017年9月以約354.3萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利約70.7萬元或20%。

十大屋苑方面，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約28宗成交，佔上月全月43宗的65%。中原分行市務經理陳德孝指，屋苑翠湖居2座中層F室，實用面積449方呎，屬2房間隔，以518萬元獲投資者承接，實呎11,537元。原業主於2016年6月以313萬元買入單位，持貨約4年，帳面獲利205萬元或約66%。

相關字詞﹕二手成交 嘉湖山莊 城·點 慧安園 爪哇控股 呂聯勤

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