經濟

仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見

【明報專訊】本港疫情緩和，商廈租金跌幅有收窄之勢。仲量聯行最新發表報告指，第三波新冠病毒疫情緩和後，上月香港整體甲級寫字樓租金跌幅收窄。上月新租賃成交所涉及的樓面輕微回升，成交宗數按月上升10%。不過，淨吸納量仍錄得負數，淨樓面面積負14.75萬方呎，但負吸納量已是今年以來最少，意味着租賃表現已較過去7個月改善。

中環甲廈空置率6% 近15年最高

不過，上月中環甲級寫字樓租金跌幅仍為各區最高，按月跌2.5%，主要由於空置率已升至6%，為2005年12月以來最高；另區內招頂租樓面面積持續增加，涉約52萬方呎淨樓面面積（佔甲廈存量2.2%），為自2002年10月以來首次逾50萬方呎水平。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，整體甲級寫字樓租金上月按月下跌1.7%，與今年上半年平均每月跌幅逾2%比較，跌幅已收窄，租金回落亦鼓勵企業轉租更優質寫字樓，預計這種趨勢未來數月及明年將持續。

億京荃灣Plaza 88租出14萬呎樓面

另最新落成、由億京發展的荃灣楊屋道Plaza 88，現正招租。億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目商場及辦公樓招租情况理想，已租出近14萬方呎樓面，以總樓面逾64.2萬方呎計，即出租率約22%，項目預計今年底至明年初陸續開幕試業。他又透露，項目寫字樓部分意向呎租24元起，以全層面積1.6萬方呎計，全層月租約38.4萬元。集團斥資逾100萬元、與Indigo Living打造示範單位，設於32樓J室，面積2650方呎，示範單位可於下周一（28日）開放公眾預約參觀，而商場低層部分意向呎租約50至80元水平。

潘氏續指，集團着重顧客的商場體驗，伙拍 Now TV「Happy Academy」打造特色樓層，圍繞STEM概念作主題，另亦與香港蛟龍集團合作，建造「浩海立方」．探游館，興建一個以水母為主題、並結合多媒體互動科技及保護大自然為主題的探索體驗館。

相關字詞﹕潘志才 億京 鮑雅歷 仲量聯行

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