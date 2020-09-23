傲寓最快今開價 首批50伙

128 WATERLOO今開示範單位

其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，提供144伙的傲寓，最快本月底或下月初作首輪開售，明日起開放示範單位予公眾參觀。面對其他新盤同期推售，他認為，各個項目各具特色，「有競爭先有進步 」。

至於項目昨日首度向傳媒開放的一對示範單位（一個連裝修家俬、一個屬交樓標準），以25樓F室為藍本，實用面積333方呎，原則1房間隔。其中，連裝修單位以現代簡約風格設計，客廳選用布紋牆紙，配襯淺灰色梳化及地氈。開放式廚房備有自然色系的廚櫃，內附可摺疊的延伸枱，可作餐枱使用。設計師將客廳與睡房之間的牆壁拆除，改以穿透的銅金屬飾物櫃分隔兩個空間。

值得留意是，浴室亦改以透明弧形玻璃作間隔，增加整體空間感（圖）；同時，浴室設有窗戶，空氣流通。另外，客廳外連露台，露台上方附有活動晾衣架，而睡房則附設有工作平台。此外，同一交樓標準單位，清晰可見單位客廳與睡房之間的原有間隔，以及浴室原先設於睡房內的佈局。