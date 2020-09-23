上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期

銷售近兩年累沽逾千伙套現

上源為萬科在港首個全資發展住宅項目，項目87伙餘貨中，14伙將由周六起以「先到先得」形式發售，其餘單位（包括27個特色戶及30伙洋房）將會以招標形式出售，周六起至今年12月31日期間每日招標及截標。發展商昨日首度開放兩個現樓特色戶予傳媒參觀，分別位於6B座20樓B室的連天台特色戶（Sky Le Pont）及1A座地下單位的花園複式戶（Garden Duplex），實用面積分別是1573方呎及2193方呎。

項目自2018年10月起開售，至今已累沽1067伙，佔全盤1154伙約95%，套現約70億元，平均成交實呎約1.4萬元，近月已陸續入伙。現時已有7成單位完成交樓程序，預計今年底將會再會推出租賃及銷售車位安排，洋房示範單位將於今年底至明年初開放參觀。值得一提，項目設有Sky Bridge，連天台花園面積逾20,000方呎，接駁五座住宅，搭建出一道住戶專屬的天際走廊，Sky Bridge上更設有觀星台、燒烤場、瑜伽區和天台有機耕作園。

至於集團長沙灣THE CAMPTON，今年5月開售至今已累沽約280伙，佔項目全盤460伙約六成，平均成交實呎約2.1萬元，項目現正銷售特色戶。萬科（香港）執行董事周銘禧認為，確診數字有所減少，經濟正在復蘇，加上近期新盤銷售表現不俗，認為未來樓市將健康發展。