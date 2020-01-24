經濟

新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多

【明報專訊】正當疫情稍見緩和、限聚令逐步放寬之際，各大發展商隨即大舉推售新盤，本周六至少有6個樓盤銷售單位，涉及約726伙（見表），為第三波疫情爆發後，最多新盤單位推售的一日，其中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期（下稱Wetland 3期）上周六才首輪銷售，昨日即「曬冷」盡推餘下192伙。上周開價的德祥地產（0199）、市建局深水埗海珀，亦於周六首輪發售50伙。

明報記者 林尚民、梁穎思

總數提供318個單位的Wetland 3期，上周六首輪開售133伙，單日售出126伙，發展商昨日再度加推6號價單，涉48伙，折實平均實呎13,942元，實用面積312至684方呎，折實價501.03萬至1146.75萬元，折實實呎12,011至17,765元，定價計市值近4.2億元。

Wetland各期共推226伙

新地代理總經理胡致遠指，項目已上載銷售安排，本周六盡推Wetland 3期餘下192伙，包括165伙以價單形式推出，以定價計市值逾13.7億元，另有27伙以招標形式推售。此外，同系1、2期亦將於周六推售共34伙，其中1期發售19伙，包括6伙發價單及13伙以招標形式發售出售，包括10幢洋房；而2期則會於周六起發售15伙，包括9伙發價單及6伙招標。發展商更新部分價單，個別單位大幅加價，如1期22座6樓A3室，實用面積663方呎，3房間隔，今年1月份價單定價953.5萬元，更新價單位後定價1121.9萬元，加幅17.6%，最新實呎16,922元。

SEA TO SKY推售285伙最多

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，本周六推售285伙，為當日推出最多單位的新盤，包括50伙2房戶、189伙3房戶及46伙4房戶，折實平均實呎17,459元，折實價由686.8萬至2037萬元不等，整批單位價單市值約48億元。長實地產投資董事郭子威表示，項目累沽802伙，套現約85.6億元，平均實呎約16,800元，項目周五截票。

海珀加入戰團 首輪賣50伙

至於德祥地產深水埗海壇街單幢盤海珀，周六首輪推售50伙，每名買家最多可購2伙，項目將於周五下午3時截止登記。項目共提供76伙，首張價單50伙，折實平均實呎20,201元。

另外，九建（0034）旗下薄扶林道項目63 Pokfulam連錄6宗撻大訂個案，原成交價由667.2萬至1695萬元，以樓價一成計，料買家遭殺訂約66.72萬至169.5萬元，6伙總成交價5992.6萬元，料發展商共殺訂599.26萬元。發展商同時公布銷售安排，上述6伙將於周六起以先到先得形式重售。

相關字詞﹕新盤撻訂 上源 藝里坊．2號 海珀 新盤推售 新地 Wetland Seasons Park第3期

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