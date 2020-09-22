湯文亮：銀行唔好做好天遮

老實說，如果銀行追數，莫講樓市，整個經濟環境都會受到影響，反過來說，如果太多客戶向銀行取回存款，即是大家所說的擠提，銀行一樣捱唔住。所以，銀行與客戶之間一定要有互信，更何况客戶有物業作抵押，未到迫不得已，銀行千祈唔好向客戶追數，否則結果是兩敗俱傷。

胡亂追數 兩敗俱傷

一向以來，銀行給予一般市民感覺是好天遮，有任何風吹草動就會收遮，雖然不是什麼好名聲，但亦難怪銀行，這行頭不同做其他買賣，有相當多利潤，銀行真金白銀借出去，賺個蠅頭小利，如果唔做好天遮，銀行很快就會執笠。但時移世易，自從金管局推出逆周期措施，將按揭成數普遍壓低至不足五成，有一些甚至是兩三成，銀行可以搣甩好天遮外號，因為如果客戶周轉有問題，冇錢供樓，可以問財仔借錢，當愈借愈多，連問財仔也借不到錢，又冇能力還供款，業主唯有將物業賣走，還了銀行與財仔的貸款外，可能還有兩三成樓價剩。所以，銀行是不用擔心按揭客戶不還款，既然唔擔心，又何必要做好天遮？

假如業主借到爆，銀行仍然不用做好天遮，因為財仔會向業主追收欠款，如果業主冇錢還，財仔就會收樓，將物業變成銀主盤，然後公開拍賣，在成功拍賣之後，銀行是可以收到全數貸出款項，包括利息，就算資不抵債，損失的是財務公司而不是銀行，既然銀行冇損失，又點解要做好天遮？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]