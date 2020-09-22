周顯：撈底匯控的原則

我不知道匯豐銀行的內部如何評估孖展額，究竟有沒有客觀的計算方式，是基於其市盈率、資產值、短期價格的升跌，以及未來前景的走勢決定其孖展額，抑或是另有評估方式，但無論如何，這應該和近日匯豐控股的壞新聞、股價暴跌，以及拒絕派息有關係。

此外，恒生本應是無事，至少我想不出它本身有何問題，相信是受其母公司匯豐所拖累吧！

我另外有一個想法，就是匯豐本身出了問題，因此不想把所有的蛋放在同一籃子內，即是說，本身公司有事，內部又接受有問題公司的孖展，這變成了雙重風險，也不排除是這個原因。

等極壞消息下最後一跌

然而，炒股票的人也許不知道，很多證券行的margin policy是照抄匯豐銀行，如果匯豐銀行拒按匯豐控股，這也即是代表了，很多證券行同樣也會拒按這股票，這會造成連鎖反應，影響可能很大。

我以前講過，如果匯豐控股跌至28元，會買入。拍檔R君問我，究竟會不會真的這樣做？我回答說。第一，要有spare cash或spare margin先至得，否則有心也無力，第二，28元雖然幾抵，但最好還要有極壞消息，作為最後一跌的催化劑，否則就算等幾年會贏錢，也會犧牲很大的機會成本。

[周顯 投資二三事]