劉思明：強勢股撈底慎滿手貨 收租股炒波幅

恒指跌出通道底部 或現急升急跌

恒指昨天高開後升87點向下，以近全日最低位收市，收報23,950點，跌504點或2.06%；國指跌1.66%。大市成交1149億元，低於60天平均近兩成，交投低迷。之前提過，恒指3月以來大部分時間在上升通道內上落緩升，昨天跌穿24,200點，跌出通道底部，有可能如5月下旬或7月上旬跌出通道後出現急跌或急升情况，而兩次很快見底或見頂，且看今次能否迅速、大成交尋底回升。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率14比86，跌逾3%佔下跌股份近三成；相對8月20日、7日有近八成下跌，但跌逾3%只佔一成多，昨天大市跌勢全面之餘，沽盤壓力相當大。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過四成的跌幅超過2%，博彩及消閒、本地零售服務跌約3%表現最差，其他熱炒黃金周概念的航空及相關、家品及零售、食物飲品跌約2.5%以上。此外，今年熱炒的教育、軟件服務、環保及新能源，年內至今累升50%、84%、37%，昨天亦捱沽，跌幅超過2%。

房託無升跌 本地股抗跌力強

另一邊廂，房託無升跌，航運物流、公路鐵路、工業、公用事業亦展現抗跌力，跌幅小於0.6%；部分本地業務穩健的股份如香港寬頻（1310）、電盈（0008）、新意網（1686）、大家樂（0341）逆市升或靠穩，收租股太古地產（1972）可以留意。

信貸評級機構惠譽早前確認太古地產長期外幣發行人違約評級為A，展望穩定；疫情料對該公司今年的營運產生負面影響，但公司擁有優質投資物業組合，可以支持快速復蘇；去年兩度出售資產，債務淨額大減，充足的流動性在市况低迷更添靈活。

太地流動性足夠靈活 現吸19元止蝕

若將本地收租股太古地產、希慎（0014）、九倉置業（1997）近半年的股價標準化及比較（基礎日3月21日，基本值100，附圖），3股近半年主要在95至115上落，中位約105，太古地產昨為107，接近中位水平。走勢上，太古地產上月升至21.6元調整，近日回落至50天線約20元漸有承接，可以吸納；短線可設低收19元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]