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經濟
2020年9月22日星期二
技術取勝
投資策略
杜汶澤1948萬沽康樂園愛巢 7年帳賺四成 近月多名藝人疫情下沽樓套現
內地客逾千萬購浚峰2房 付303萬辣稅
128 WATERLOO突上樓書 2房佔逾四成
莎莎租四太啟超道12號舖 呎租低10年前高峰35%
驚安の殿堂租葵涌工廈 月租33萬 料作貨倉
港CPI連跌兩月 逾11年首次 剔除紓困措施升0.1% 學者：9月限聚放寬望回升
新經濟匯控遭「連環拳」港股挫逾500點
金管局昨再沽147億港元
潘蘇通遭澳門人入稟追債逾5000萬
螞蟻集資額擬調高至2730億 本周四爭取通過港聆訊
華住掛牌前被狙擊 ADR價挫5%
港交所委平保籌建平台 加快IPO流程
金斯瑞董事長章方良被「監視居住」
聯交所要求退巿 太和計劃提覆核
百勝中國：冀今年開逾800新店
創辦人辭任主席 Nikola曾挫三成 米爾頓：將駁斥外界虛假指控
道指曾挫逾800點
微軟動用585億現金 購著名遊戲商B社母企
張兆聰：匯控續受壓 中芯可留意
劉宇亮：人幣升紙漿成本降 維達恒安趁低吸
李浩德：再鼎醫藥招股反應弱 授權模式具想像空間
金曹：跨期策略博9月磨10月跌
薛偉傑：中俄各有盤算 合研客機分歧大
技術取勝：銀娛55元不容有失
國泰捐20萬份飛機餐予惜食堂
主打收藏玩具市場 凱知樂kkplus上周開張
劉思明：強勢股撈底慎滿手貨 收租股炒波幅
周顯：撈底匯控的原則
湯文亮：銀行唔好做好天遮
技術取勝：銀娛55元不容有失
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【明報專訊】敏華急轉直下（圖）
微盟10元成關鍵支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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