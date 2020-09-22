金曹：跨期策略博9月磨10月跌

周一恒指大幅向下失守24,000，主角是匯控（0005）令人感到有金融戰的恐懼。匯控兩面受壓，一方面中國官媒《環球時報》引述消息人士稱，匯控極可能被列入中國的「不可靠實體清單」，原因是懷疑匯控參與構陷華為副董事長孟晚舟。另一方面外媒引述美國財政部外泄的機密文件顯示，匯控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下，仍然容許他們在全球轉移巨額款項。匯控股價見2015年低位，有機會測試世紀供股價28元。

匯控內外受壓 或下試世紀供股價

周一恒指跌穿重要支持位24,375後續跌。24,375點是9月17日期指的成交量加權平均（vwap），牛證罕有增加3900張期指相等，比平常約1000張明顯增加，表示有大戶睇好，由於衍生工具是零和遊戲，加倉後無法明顯高於24,375企穩便會向下壓力。結果9月17日加倉約3900張後18日立刻減倉2200張，評估好友無力大幅將恒指拉高，9月17日恒指高位24,713點變成重大阻力。撼不過比較特別的是9月最活躍PUT仍然是24,000點、期權金約350點，次活躍是23,600點，盤跌分析，有期權操盤手認為期指9月結算有機會跌穿24,000點，但結算未必低於23,600點。10月期權最活躍PUT也是24,000點，通常表示24,000點是非常重要支持，10月期權金高達690點，打和價23,310點最短線重要支持位。

由於距離9月結算不足10天，如認為9月結算不會偏離24,000點，但10月仍有壓力向23,300點推進，可做跨期（Calendar Spread），後抽接近24,375點Long Put 10月24,000點、之後趁回調Short Put 9月24,000點。由於9月期權金收縮非常快，10月收縮較慢，最大利潤是9月在24,000點結算，可賺盡9月的時間值，同時保留10月Long Put看淡的權利。最有利的情况是24,000區結算，如24,375開倉，10月Long Put贏約200點，而9月Short Put 期權贏盡350點，最壞情况是大跌到23,700點樓下9月Short Put虧損過多未能由10月Long Put補償、或升到24,300點樓上結算，雖然贏盡9月Short Put 期權金但未能補償10月Long Put損失。

[金曹 期權制勝]