李浩德：再鼎醫藥招股反應弱 授權模式具想像空間

再鼎醫藥最大的特點是公司的營運模式，其以第三方授權及再授權專利（License-in）的方法建立研發管線，對公司來說是一把雙刃劍，但筆者認為是利多於弊。再鼎醫藥現時已商業化的核心產品都是由授權方式所獲得的，而且相關產品已在國外正在銷售，此方法容許公司用短時間快速地研發產品並打入大中華市場。

核心產品快速打入大中華市場

則樂（Zejula）是再鼎醫藥暫時最核心的產品，公司用了不到3年便成功把這個小分子PARP抑制劑在中國獲得批准，是市場上唯一無論在一線、二線及晚期卵巢癌上都只需單藥療法的產品，而且給藥方案只是一天一次，令產品可面對的患者群更加廣濶。公司早於2016年從外企Tesaro（現為GSK一部分）獲得則樂在大中華的授權，筆者認為再鼎醫藥充分利用了授權方式的優勢，成功在大中華地區成為PARP相關藥物的第二先頭部隊，相信公司可利用產品的優勢，有望未來在市場份額上打敗獲得頭香的阿斯利康（AZN）的奧拉帕利。

雖然卵巢癌在國內每年的患者發病數目只有5萬多人，比肺癌接近百萬的患者少，但則樂未來仍會有胃癌及其他實體瘤的適應症推出。同時，另一核心產品Optune是一款全球首創的新式癌症治療模式，腫瘤電場治療（TTFields）利用頻率強度及交變的電場干擾癌細胞分裂來抗癌，不會出現一般化療及輻射所帶來的副作用。Optune現時已在中國獲批對應膠質母細胞瘤（GBM）的療法，此腦癌每年發病人數與卵巢癌相若，這是該適應症10幾年來在中國首個獲批的創新療法，而且GBM患者的生存獲益更增加一倍以上。原研廠商Novocure正在全球進行多個適應症的III期研究（包括非小細胞肺癌），再鼎醫藥已獲得大中華區的相關銷售授權，將是個巨大商機。

整體而言，再鼎醫藥最大的風險是授權模式的可持續性，未來或有可能失去現時擁有的授權。從二次上市所獲的資金分配可見，有25%都是用在授權的相關投資上，相信未來再鼎醫藥的營運模式仍會以收購授權為主。筆者認為此模式無疑在公司的現金流及盈利穩定性都會產生一定的風險，但未致於要把這類公司打入冷宮。畢竟成果還是取決於管理層的執行能力，以及產品線的質素，因此筆者仍對再鼎醫藥有興趣，將會持續觀察公司的發展，等待入市時機。

（C基金現時持有信達生物、百濟神州的長/短倉，亦有參與明源雲的新股招股。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]