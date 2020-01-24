【明報專訊】環球疫情反覆，歐洲等地的確診個案上升，加上美國兩黨的政治對立加劇，市場人士預期新一輪刺激方案無望在11月總統大選前通過，美股三大指數早段下挫。道指早段跌逾800點，標普500指數及納指跌逾2%。蘋果、亞馬遜、微軟、facebook（fb）、Google等強勢科技股早段下滑。不過科技初創近期繼續搶閘上市。由Paypal聯合創辦人及FB早期投資者蒂爾（Peter Thiel）在17年前創立的知名大數據公司、專門協助美國政府反恐的Palantir Technologies，將在下周二（29日）在美國紐交所直接上市（direct listing）。此外，由於疫情加劇可能影響原油需求，國際油價昨晚跌4%。
憂疫情影響需求 國際油價跌4%
Palantir的名字來自《魔戒》的「真知晶球」，其作用是知曉遠方、過去及未來的事情。Palantir的業務也是通過數據分析，助客戶掌握形勢。 據稱，Palantir的技術曾協助找出2013年波士頓馬拉松爆炸案的疑犯、協助調查2008年爆煲的馬多夫（Bernie Madoff）世紀龐氏騙局（Ponzi scheme），並助中情局鎖定阿蓋達前首領拉登的位置。該公司的股份在9月1日最後一天的私人交易平均價格為9.17美元，使該公司市值在200億美元左右。不
過由於直接上市沒有承銷商提供安全網，上市價格可能較具風險。直接上市通常由那些已具有知名度，且毋須籌集大量資金的公司採用。近年只有兩家科技公司Spotify和Slack選擇直接上市。自上市以來，Spotify股價升77％，而Slack跌33％。
44隻IPO首日平均升57.5%
近期在美國上市的科技新股備受追捧。「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡也有份投資的Snowflake，上周三（16日）首日上市升逾1倍。遊戲引擎開發商Unity上周五首日掛牌亦升三成，而Unity在招股期間已上調發行價區間。佛羅里達大學金融教授Jay Ritter指出，美股今季直至上周三的44隻IPO首日股價平均升幅達57.5%。今年迄今，IPO首日股價升幅在四成以上，是2000年科網泡沫爆破以來的最大升幅。