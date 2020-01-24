憂疫情影響需求 國際油價跌4%

Palantir的名字來自《魔戒》的「真知晶球」，其作用是知曉遠方、過去及未來的事情。Palantir的業務也是通過數據分析，助客戶掌握形勢。 據稱，Palantir的技術曾協助找出2013年波士頓馬拉松爆炸案的疑犯、協助調查2008年爆煲的馬多夫（Bernie Madoff）世紀龐氏騙局（Ponzi scheme），並助中情局鎖定阿蓋達前首領拉登的位置。該公司的股份在9月1日最後一天的私人交易平均價格為9.17美元，使該公司市值在200億美元左右。不

過由於直接上市沒有承銷商提供安全網，上市價格可能較具風險。直接上市通常由那些已具有知名度，且毋須籌集大量資金的公司採用。近年只有兩家科技公司Spotify和Slack選擇直接上市。自上市以來，Spotify股價升77％，而Slack跌33％。

44隻IPO首日平均升57.5%

近期在美國上市的科技新股備受追捧。「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡也有份投資的Snowflake，上周三（16日）首日上市升逾1倍。遊戲引擎開發商Unity上周五首日掛牌亦升三成，而Unity在招股期間已上調發行價區間。佛羅里達大學金融教授Jay Ritter指出，美股今季直至上周三的44隻IPO首日股價平均升幅達57.5%。今年迄今，IPO首日股價升幅在四成以上，是2000年科網泡沫爆破以來的最大升幅。

（綜合報道）

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