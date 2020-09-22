創辦人辭任主席 Nikola曾挫三成 米爾頓：將駁斥外界虛假指控

米爾頓辭去Nikola執行主席及董事局成員的職務後，仍是Nikola最大股東，持有該公司約四分之一的股份。按上周五的收市價34.19美元計算，其持股價值為33億美元。從米爾頓手上接過燙手山芋的吉爾斯基，讚揚米爾頓在Nikola成立5年以來一直提供具遠見的領導，並作出巨大貢獻。他表示，Nikola擁有「世界一流的合作伙伴關係」，包括與GM的戰略合作關係。

通用汽車前高層接任

本月8日，Nikola公布與GM達成戰略合作協議，刺激Nikola當日股價急升四成至50.05美元，未知吉爾斯基是否在這項協議中穿針引線。除了是GM前高層，吉爾斯基也是空殼公司VectoIQ的負責人。Nikola透過收購該空殼公司，在今年6月初借殼上市。不過GM表示，與Nikola交易前已經過全面的盡職調查（due diligence）。GM昨晚開市初段股價挫4%。

戰略合作伙伴GM 股價挫4％

根據該戰略合作協議，GM除向Nikola提供Ultium電池系統及Hydrotec燃料電池技術，又將協助其生產Badger農夫車（pickup truck）。透過提供服務，GM可獲Nikola的11%股份。但至本月10日，沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）發表報告，質疑有「貨車界Tesla」之稱的Nikola誇大貨車測試數據、誇大自己的專有技術、向其他公司購買技術，並為訂單量灌水，涉嫌誤導投資者。

分析：辭職令投資者更加警惕

該沽空報告又質疑米爾頓的往績，指其過去經營的一些企業訴訟纏身或宣告破產。雖然Nikola否認沽空報告的內容，但股價持續偏軟。投資研究公司Cowen的分析師奧斯本（Jeffrey Osborne）在米爾頓離職前發表的報告表示，Nikola需花一些時間重建投資者的信任。他形容米爾頓為人「自信、自誇」，經常處於「銷售模式」（sales mode），但估計他不是「蓄意欺詐」。部分市場人士認為，米爾頓離職可能強化了投資者對Nikola的負面看法，令投資者有更大的警惕。

《金融時報》早前核實了沽空報告對Nikola的部分指控，包括在2018年的宣傳片營造其貨車原型正在行駛的假象，實際上其貨車只是滑下斜坡。Nikola亦承認沽空報告所指，部分零件來自供應商而非自行生產。

（綜合報道）

[國際金融]