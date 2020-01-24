百勝中國：冀今年開逾800新店

百勝中國昨日收報391.8元，跌3.5%，較上市價潛水4.9%。屈翠容指出，集團上半年已開設350間分店，受疫情影響速度較預期緩慢，如下半年疫情沒有特別發展，有信心可達成開店目標。她續指，正在追蹤800多個未有肯德基或必勝客的城市，目前肯德基回本期約兩年，必勝客則為3至4年，集團開舖講求「底線」，只要可達到此回報率就會開店。

審視未有分店城市 達回報率「底線」就開店

她相信，外賣趨勢會持續下去，肯德基目前外送及外賣自取均佔收入約30%，堂食僅佔40%，相信業務發展繼續有想像空間，因此會加大外賣發展，包括縮細店舖面積，迎合新消費模式及節省開店成本。

肯德基於2015年起改造分店，由3000平方呎縮減至約2000平方呎，每間新店投資額亦由360萬元人民幣減至200萬元人民幣，最低只需150萬元人民幣。

加大外賣發展 迎新消費模式

百勝中國集團首席財務官楊家威指出，達至2萬間分店的目標沒有特定時間，但相信開店速度會不斷加快。他又表示，新冠肺炎為每間公司帶來很大的挑戰，集團年初亦暫停股息及回購，現時手頭上現金約有40億美元。他預計，行業不會是直線復蘇，或出現收購機遇，亦會審視資產，但需與主營業務相關，且十分審慎。