聯交所要求退巿 太和計劃提覆核

被指未滿足上市規則下營運水平

太和與大酒店扯上關係是始於2017年7月，當時太和大股東、新加坡神秘富商蔡華波透過該公司，持續大手掃入大酒店股份至11.47%，成為大酒店繼嘉道理家族之後的第二大股東，當時市場對蔡華波背景有不少揣測，甚至信置（0083）主席黃志祥旗下信和酒店（1221）其後亦加入「掃貨」，引發股權爭奪戰猜測。至2018年1月，蔡華波突然悉數將太和股權售予股壇高手莊友堅旗下Satinu Resources，令莊友堅一躍成為大酒店的第二大股東。

至2018年6月，太和宣布出售手上全部大酒店股份給Satinu Resources，涉及股數1.84億股，交易總作價約23.6億元。扣除償還孖展貸款的9.85億元後，餘下的13.75億元當中，會拿出13億元用作派發特別息。而持有74.99%太和股權的Satinu Resources，即獲得9.75億元的特別息收入。

根據太和年報，公司目前仍經營金融服務及資產管理、商品及醫療設備貿易、物業投資，採礦及勘察天然資源等業務，去年度全年虧損2.47億元，雖然較2018年的蝕5.53億元大幅收窄，但仍連蝕兩年。