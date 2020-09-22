金斯瑞董事長章方良被「監視居住」

涉違反中國進出口規定

據內地刑事訴訟法，監視居住是執法機關為限制疑犯在指定期限內離開住所或指定住所、監視其行為、限制其人身自由的措施。

金斯瑞表示，海關緝私部門尚未提供任何文件表明對章方良的監視居住原因，與其擔任公司高級管理人員或董事相關；此外，未有任何公司或個人被提出檢控。金斯瑞又指，章方良仍可以通過適當的方式繼續參與公司重大事務的決策，而且他作為公司的非執董，原本也不參與公司的日常運作。

至於由章方良任董事長兼首席執行官的金斯瑞子公司傳奇生物，已安排現任傳奇生物首席財務官黃穎擔任臨時首席執行官。

金斯瑞強調，監管機構尚未公布其他細節，公司業務營運維持正常，已採納適當的法律建議，並將緊密關注此事，並在需要時主動協助執法部門進行調查。因調查仍在進行中，公司將就調查的任何重要進展及時發布。

內地沽空機構閰火研究（Flaming Research）於2018年9月至10月兩度發表報告，指金斯瑞臨床數據涉嫌造假，認為其商業價值有泡沫，建議投資者沽出該股票，消息曾一度拖累該股股價急瀉，金斯瑞其後發公告否認有關指控，更向公安報案並獲受理，刺激股價反彈。