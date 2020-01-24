華住掛牌前被狙擊 ADR價挫5%

華住總裁：目標有KFC的地方就有華住

華住酒店（1179）今日正式在港掛牌，華住集團總裁金輝昨日接受訪問時表示，旗下酒店9月份出租率已經大幅回升到去年同期的95%， 並指公司內地業務已經「走過最困難的時期」，「十一黃金周」的預訂亦勝預期。他強調，疫情無阻華住擴張及收購計劃，相信本次上市是「在正確時間做了正確的事」。

被問及華住未來策略，金輝表示，華住將會在高端市場，以及三、四線城市同步發展，笑言「有KFC（肯德基）的地方就要有漢庭或華住酒店」。他解釋，內地縣級市約2500個，肯德基（KFC）已遍佈逾1800個城市，華住目前於約500個城市擁有酒店。他表示，公司希望快速提升市佔率，短期目標是在2022年底前，於約1000個內地城市開設1萬家酒店。

根據招股書，華住今年首季業務急挫。金輝亦不諱言，首季內地市場幾乎冰封。但他指出，至9月公司平均可出租客房收入（RevPar）已恢復至去年同期的九成，EBIDTA由5月開始由負轉正。歐洲方面，旗下德意志酒店表現較差， 但因德國政府提供支援，現金流上未需要「輸血」太多，公司至今對其補貼約2000萬美元（約為1.56億元）。