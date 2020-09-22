螞蟻集資額擬調高至2730億 本周四爭取通過港聆訊

明報記者 馬迪帆

彭博社報道指出，若集資額落實「加碼」，螞蟻將進一步拋離沙特阿美（Saudi Aramco）去年上市集資290億美元的現有紀錄。據報道指出，在調整集資額後，螞蟻上市後市值2500億美元，將為花旗銀行的兩倍，並超越美國銀行。螞蟻拒絕對報道發表評論。

市值或達2500億美元 超美國銀行

上交所上周五（18日）公布，科創板上市委員會批准螞蟻集團於A股上市。根據該公告，融資金額為480億元人民幣（約為528億港元）。官媒《金融時報》報道指出，螞蟻集團通過審核僅歷時19日，稱其是「神速過會」。網站顯示，螞蟻A股下一步需向中證監提交註冊申請。

官媒：審核「神速過會」 歷時僅19日

本地新股市場今日將有3隻股份截止招股，分別為內地民辦交易商東軟教育（9616），以及兩隻第二上市股份中通快遞（2057）、未盈利生科股再鼎醫藥（9688）。昨日截止孖展認購，兩隻第二上市大型股反響依然平淡（見表）。

3新股截孖展 東軟超購133倍最搶手

統計6家券商數據，中通快遞錄得9.36億孖展，超購0.55倍。再鼎醫藥錄得9.864億元孖展，超購0.97倍。東軟最為搶手，錄得139億元孖展，超購133倍。此外，寶尊電商（9991）仍正招股，周三（23日）截飛，昨日孖展暫未足額。

華住酒店暗盤微升 跑贏百勝中國

至於今日掛牌的華住酒店（1179）為繼百勝中國（9987）後，第二隻回港上市的「舊經濟股」，昨日暗盤微升1.2%，表現略較百勝為佳。於耀才暗盤，華住收報300.6元。每手50股，每手帳賺180元。公司昨早公布，共收到約8700份認購申請，公開發售超購2.39倍，散戶可「一人一手」，並有1名大戶認購「頂頭槌飛」。雖然上市認購反應一般，但華住於昨日訪問中表示，相信現時是上市的合適時機，而旗下酒店業務亦已大幅回彈至去年水平的九成（見副稿）。