新經濟匯控遭「連環拳」港股挫逾500點

受涉嫌洗黑錢的報道打擊，美股昨晚在銀行股帶動下開市續跌，道指早段曾跌逾500點，納指再挫逾1%。截至昨晚11時15分，恒指夜期低水258點，報23,693點。

夜期低水258點

港股普遍受壓，恒指昨跌504點或2.06%，收報23,950點，主板成交1,149億元；科指跌176點或2.39%，收報7,195點；國指跌162點或1.66%，報9,640點。新經濟股方面，阿里巴巴及騰訊昨分別跌2.82%及1.62%，收報262元及516.5元；小米（1810）亦大跌6.58%，為跌幅最大的藍籌股。頻遭捲入中美漩渦的匯控（0005）再傳壞消息，該股昨跌5.33%，以全日低位29.3元收市，失守30元；渣打亦大跌6.18%，收報34.9元。濠賭股疲軟，金沙（1928）及銀娛（0027） 跌逾4%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，市場短期將受中美關係局勢、經濟數據等不明朗因素影響，估計港股至本月底都將呈「上落市」，上落幅度300至500點。新經濟股向下回調，但他認為對龍頭企業的基本面影響不大，其盈利保持增長，疫情下更是利多於弊，長遠而言值得買入，不過由於整體新經濟板塊仍然波動，他提醒投資者須小心盈利基礎趨弱的「二三線股」。

富昌：或下試22700點

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股受外圍因素影響表現疲軟，估計恒指或下試22,700點至23,700點水平，不過他認為投資者毋須「心急」入市，建議待至大市「企穩」後再吸納。他又表示，阿里巴巴、美團（3690）及小米僅屬「皮毛調整」，預計中長線走勢仍然強勁，會繼續看好個別科技股、濠賭股等。