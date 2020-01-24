港CPI連跌兩月 逾11年首次 剔除紓困措施升0.1% 學者：9月限聚放寬望回升

明報記者 陳子凌

8月份整體通脹率跌幅收窄，主因細項當中的公屋租金由7月跌92.8%，至8月回升至按年增長0.4%，公屋租金由跌轉升，與7月政府代繳公營房屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，而8月沒此措施有關；令本港雖連續兩個月通縮，但程度大幅收窄。

然而，除了公屋租金有回升之外，外出用膳、電力、燃氣及水、衣履等細項的跌幅繼續擴大，而食品、私人房屋租金、醫療服務的升幅收窄或持平，通縮壓力仍存。

至於經季節性調整的整體通脹率，截至8月的3個月平均每月跌幅為0.2%，較截至7月底的3個月平均每月跌幅1%有收窄；剔除所有政府一次性紓困措施，截至8月的3個月平均每月基本通脹率則為0.2%，比7月放緩0.1個百分點。

政府發言人：外出用膳價格跌幅擴大

政府發言人指出，第三波疫情令到經濟環境維持疲弱，基本通脹率進一步下降至0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要細項承受的價格壓力也進一步減少。展望將來，環球及本地經濟狀况低迷下，外來和本地的價格壓力今年餘下時間應會維持輕微，政府會繼續密切留意情况。

莊太量：通縮情况放緩 未全改善

中大經濟學系副教授莊太量表示，7月本港出現2.3%通縮，源於多項寬免公屋租金的措施所致，惟8月整體通脹率仍錄跌幅，反映本港通縮情况從數據上雖有放緩，但並未完全改善。不過，考慮到限聚令措施在9月逐步放寬，市面消費活動有所增加，料9月的整體通脹率有機會回復至正數，但估計不會多於1%，因為整體通脹率主要受交通、食品及租金左右，有關項目的價格目前變化不大，至於零售商減價促銷，對通脹率未會造成很大干擾。

東亞銀行首席經濟師鄧世安亦指出，8月份的通縮已較市場預期低，估計9月份在社交距離稍為放寬下，市民會較放心外出及用膳，令消費物價指數有機會轉正。該行暫仍保持今明兩年的本港通脹預測，分別為按年升0.8%及1.8%。