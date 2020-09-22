驚安の殿堂租葵涌工廈 月租33萬 料作貨倉

月租較3年前舊租低35%

翻查資料，驚安の殿堂自去年初首度進駐香港，先以月租100萬元租用尖沙嘴美麗華酒店地庫後，經歷去年反修例運動、本年初疫情的衝擊，但一直未有放緩擴充步伐，短短2年已落實開設6間分店，當中3間分店亦已先後開業，分別為尖沙嘴美麗華酒店地庫1.5萬方呎分店、荃灣海之戀面積達5萬方呎分店，以及銅鑼灣名珠城4層約4.8萬方呎分店，另有3間分店尚未開業，分別位於將軍澳南MONTEREY PLACE、中環皇后大道中100號複式舖，以及最新租用的小西灣藍灣半島，前兩間分店現正進行裝修工程。

玩具反斗城黃埔店昨結業

至於藍灣半島分店，據悉是剛簽訂租約，預計短期內展開裝修工程。市場消息指，租用的商舖位於藍灣廣場1樓102及108號舖，面積約3.5萬方呎，市場估計月租約55萬元，呎租僅16元，料該商舖的呎租為驚安の殿堂在港6間分店之中最低。是次租期為5年，另有5年優先續租權。

另一邊廂，曾陷入財困、在2018年結束英美業務的美國玩具反斗城，亦因疫情而縮減商舖，其中紅磡黃埔分店於昨日結束營業。該分店坐落於黃埔天地聚寶坊B24A至B33號舖，分店早前已傳出結業消息，而該舖亦於上月推出減價優惠。據玩具反斗城的官方網頁，目前在港尚有13間分店，包括尖沙嘴、九龍塘、太古城等。