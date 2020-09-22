莎莎租四太啟超道12號舖 呎租低10年前高峰35%

【明報專訊】核心消費區風光不再，部分舖位拆細出租，其中由已故賭王何鴻燊的四太梁安琪旗下尚嘉控股持有的銅鑼灣啟超道12號全幢（地下至4樓），原由連鎖珠寶金行粵港澳湛周生生租用，在本月租約期滿後決定放棄續租，並由連鎖化妝品牌莎莎國際（0178）承租部分樓面，月租僅約60萬元、呎租130元，較10年前高峰呎租200元低約35%。
翻查資料，粵港澳湛周生生早於1994年起租用啟超道12號地下及1樓舖位，梁安琪2009年斥資3.89億元購入啟超道12號全幢後，該金行2010年向四太以月租150萬元租用啟超道12號全幢，以全幢面積約7500方呎計，呎租約200元。該金行再於2011年租用毗鄰啟超道14號地下及1樓舖，面積共約3000方呎，月租高達220萬元，呎租達733元，即粵港澳湛周生生租用兩項物業共約1.05萬方呎，月租曾高達370萬元。
月租60萬 呎租僅130元
據悉，該金行租用啟超道12號至本月到期，早前業主以每月98萬元與原租客洽續租，但該金行因應市況轉差，最終決定放棄續租，並遷出已連續經營26年的舖位。市場消息指，該物業最新已獲承租，就現場所見，舖位已圍上連鎖化妝品牌莎莎圍板，並正進行工程。據悉，莎莎承租其中地下至2樓部分，面積共4600方呎，該舖現時月租約60萬元，呎租即約130元水平，以呎租計，較十年前高峰時低35%。
首都廣場劏舖25萬沽 7年勁蝕九成
此外，市區劏舖連錄大幅蝕讓，土地註冊處資料顯示，尖沙嘴首都廣場3樓不足100方呎雙號舖，上月僅售25萬元。原業主2013年以243萬元購入，持貨7年，帳面蝕218萬元，蝕幅近九成，若連同使費計實蝕更逾九成。