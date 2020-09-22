莎莎租四太啟超道12號舖 呎租低10年前高峰35%

翻查資料，粵港澳湛周生生早於1994年起租用啟超道12號地下及1樓舖位，梁安琪2009年斥資3.89億元購入啟超道12號全幢後，該金行2010年向四太以月租150萬元租用啟超道12號全幢，以全幢面積約7500方呎計，呎租約200元。該金行再於2011年租用毗鄰啟超道14號地下及1樓舖，面積共約3000方呎，月租高達220萬元，呎租達733元，即粵港澳湛周生生租用兩項物業共約1.05萬方呎，月租曾高達370萬元。

月租60萬 呎租僅130元

據悉，該金行租用啟超道12號至本月到期，早前業主以每月98萬元與原租客洽續租，但該金行因應市況轉差，最終決定放棄續租，並遷出已連續經營26年的舖位。市場消息指，該物業最新已獲承租，就現場所見，舖位已圍上連鎖化妝品牌莎莎圍板，並正進行工程。據悉，莎莎承租其中地下至2樓部分，面積共4600方呎，該舖現時月租約60萬元，呎租即約130元水平，以呎租計，較十年前高峰時低35%。

首都廣場劏舖25萬沽 7年勁蝕九成

此外，市區劏舖連錄大幅蝕讓，土地註冊處資料顯示，尖沙嘴首都廣場3樓不足100方呎雙號舖，上月僅售25萬元。原業主2013年以243萬元購入，持貨7年，帳面蝕218萬元，蝕幅近九成，若連同使費計實蝕更逾九成。