128 WATERLOO突上樓書 2房佔逾四成

1房331方呎入場

128 WATERLOO為內房萊蒙首個攻港項目，坐落於九龍窩打老道128號，鄰近名校瑪利諾修院學校。據樓書所見，項目採單幢式設計，提供110個單位，實用面積由331方呎至3445方呎，戶型涵蓋1房至5房。當中，位於5樓至7樓的標準樓層1梯8伙，而8樓或以上的標準樓層則1梯7伙，每層設3部升降機。項目面積最細的單位為3樓E室，實用331方呎，1房間隔，連開放式廚房。值得留意，該類單位廚房出現斜角，門口走廊亦長約2米。至於項目關鍵日期為2022年2月，即樓花期長約17個月。

傲寓日內開價 首批不少於50伙

與此同時，大角嘴傲寓亦已於昨日上載樓書。其士集團物業發展部總經理司徒世華表示，傲寓首批將推出不少於50伙，定價將參考同區一二手物業。傲寓為集團首個獨資私宅項目，提供144伙，項目戶型涵蓋開放式至3房，實用面積由約262至706方呎，主打開放式戶及1房，並設有平台特色戶及頂層連天台特色戶。至於項目預計關鍵日期為明年11月，即樓花期長約13個月。不過，值得留意是，全盤只有2伙頂層特色戶設傳統梗廚，其餘單位均為開放式廚房。

綜合市場消息，昨日新盤市場錄約16宗成交。另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期，昨日再度加推5號價單，涉及43伙，折實平均實呎13,805元，屬原價加推。此外，恒地（0012）西營盤藝里坊．2號公布，將於本周六（26日）開展次輪銷售，涉及72個單位，當中有12伙為首度發售的2房單位。項目今起收票，本周五（25日）下午3時截票。