內地客逾千萬購浚峰2房 付303萬辣稅

豫豐2房撻訂重售 低上月價10萬

利嘉閣分行經理黃國然表示，浚峰低層D室，實用面積464方呎，2房間隔，原業主早於2018年起以1350萬元放售，近日劈價340萬元或約25%後，最終以1010萬元成交，實呎21,767元。據悉，買家為具內地背景的本港非永久居民，因睇好後市，購入單位自住。是次入市需付30%辣稅，涉及約303萬元。原業主2014年9月以約862.5萬元買入上述單位，持貨6年，帳面獲利約147.5萬元或約17%。

另外，中原分行副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門豫豐花園5座中層B室，實用面積450方呎，2房間隔，上月底原以528萬元沽出，其後遭買家撻訂，業主遂再度放盤，新近獲另一名上車客買家以518萬元承接，較原先做價少10萬元或近2%，實呎11,511元。原業主2013年底以283萬元購入單位，持貨7年，帳賺235萬元或83%。

AVA 62 開放式390萬沽 4年半蝕32萬

至於前景不被看好的市區迷你戶，再錄蝕讓成交。美聯分行區域聯席董事彭文浩表示，佐敦AVA 62中層C室，實用面積173方呎，開放式間隔，連開放式廚房及露台，以390萬元成交，實呎22,543元。原業主2016年1月約409.3萬元購入，持貨4年半，帳面已蝕19.3萬元或約5%，連同使費計，料實蝕約32萬元或8%。資料顯示，項目入伙至今約3年累計錄得約11宗二手成交，帳面賺幅均為27%或以下，而當中逾半數為賺幅10%以下，料僅屬微利甚至連使費蝕讓。

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄約26宗成交，成交量佔上月全月31宗的84%，再有2房戶以低於千萬元成交。中原高級區域營業董事張光耀指，太古城太湖閣高層D室，實用面積583方呎，屬2房間隔，以990萬元成交，呎價16,981元。原業主1996年300萬元購入，持貨24年，帳面大賺690萬元或2.3倍。