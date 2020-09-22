杜汶澤1948萬沽康樂園愛巢 7年帳賺四成 近月多名藝人疫情下沽樓套現

明報記者 林尚民

市場消息指，杜汶澤持有的康樂園21街雙號屋，實用面積1180方呎，原則屬三房間隔，物業曾於去年5月、即反修例運動前放售，當時叫價2600萬元，放售逾一年後，據悉最新減價至1948萬元售出，比當初叫價減652萬元或25%，屬市價水平，實呎1.65萬元。本報昨曾致電杜汶澤經理人查詢，惟至截稿前未有回覆。資料顯示，杜汶澤2013年以1400萬元購入，持貨7年帳面賺548萬元或39%。

屬1180呎屋苑入門版洋房

康樂園為大埔區內老牌豪宅，且規模龐大，提供約1191個單位，當中極大部分均為洋房，今次杜汶澤所售出之單位，為屋苑的入門版洋房。該屋苑過往就有不少藝人居住或置業，其中天后楊千嬅早於2009年以1910萬元購入屋苑26街雙號洋房，物業實用面積1628方呎，實呎11,732元，並持貨至今。

至於影后張栢芝胞弟張豪龍，2018年以2525萬元購入康樂園10街一幢雙號洋房，物業實用1214方呎，實呎20,799元，一度創出康樂園歷史新高，及後張栢芝有傳以月租10萬元租用康樂園東路一幢實用面積2570方呎連花園及泳池的單號屋，實用呎租約39元。另該屋苑過往藝人業主，還包括有古巨基、陳小春等。

大埔老牌屋苑 藝人集中地

此外，杜汶澤及其妻田蕊妮，對上一次「置業」為2007年新世界（0017）及新地（0016）推出紅磡海濱南岸時，田蕊妮曾以458.29萬元購入屋苑6座中層F室，實用面積432方呎，兩房間隔，實呎10,608元。不過，據土地註冊處資料顯示，有關買賣最終於2009年2月、即金融海嘯後撻訂，發展商同年3月即以311.63萬元重售單位，較2007年田蕊妮購入價低32%。

近月市場上先後有多名藝人沽售物業，有人蝕讓出貨，亦有人高價大幅獲利售出。其中張家輝於今年6月以5800萬元售出跑馬地逸廬B座高層B室，單位實用2049方呎，實呎28,306元，售價及呎價均創項目新高，而張家輝2009年以2923萬元購入，帳面獲利2877萬元或近1倍。另張栢芝2011年1.28億元購入中半山世紀大廈2座頂層特色戶後，今年6月以1.338億元售出，實呎48,026元，雖然帳面獲利約580萬元，惟扣除使費實蝕逾200萬元。