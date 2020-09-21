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做人幣定存慎防賺息蝕價

【明報專訊】近日人民幣匯率走勢強勁，上周累升約1%，每美元兌人民幣最高曾見6.75。本地亦有銀行趁機推出人民幣定存計劃，最高定存7天可享8.8厘年利率回報。人民幣匯價短時間內急升，未來走勢將何去何從？退休人士如考慮將手頭上的資金換作人民幣定存，應該如何部署以免賺息蝕價呢？

明報記者 黃清瑤

本月初，富邦銀行推出人民幣定存計劃，定存一星期可享8.8厘年利率回報，假如客户以10萬元人民幣定存7日，可獲得168.7元利息。其他各大銀行如匯豐及集友銀行的定存年利率超逾6厘，中銀香港定存息則超逾5厘。至於長年期定存方面，於中銀香港定存12個月，年利率高達1.55厘，上海商業銀行為1.5厘。不過息率根據不同細則及條款而定，詳細須瀏覽個別銀行之網頁。

憂美元大跌 大量資金流入人民幣

恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍表示，近日人民幣走勢比其他主要貨幣走勢強，主要是由於美國多項經濟數據疲弱，經濟前景不明朗下，以致美元跌幅較大，有市場人士憂慮，美元未來在6至12個月很可能大幅貶值，故積極尋求非美元資產避險。市場上有眾多外幣可以選擇，惟大量資金選擇流入人民幣，他解釋環球經濟不理想，但中國經濟明顯跑贏歐美多國。

事實上，中國自4月起已重啟經濟活動，疫情對經濟活動的影響相對較小，第二季GDP按年上升3.2%，與其他國家相比，英國第二季GDP按年跌20.4%，美國按年跌9.5%，日本按年跌7.8%，可見中國經濟明顯跑贏其他主要經濟體。雖然中美關係依然維持角力，貿易戰、科技戰未有紓緩迹象，新冠病毒疫苗何時面世仍是未知之數，但人民幣安全性較高，波幅處於可調控範圍內。

人民幣定存宜長線 最少6個月

市場有聲音認為，人民幣升值亦有好處，現時國際旅遊業難以恢復營運，國民只可留在國內消費，由於人民幣升值，進口貨品相對變得便宜，可以刺激國內消費。不過陸庭龍認為，人民幣再大幅度升值的可能性不大，過去兩星期人民幣兌每美元兌由6.95，急升至6.75水平，再急升5%至10%的可能性不大。

「從過往人民幣移動區間來看，6.75已經是一個偏強的水平，而且年底的美國總統選舉會帶來不明朗因素，以及環球會否再爆發下一波疫情亦是隱憂。」故人民幣難以獨善其身，很大機會出現調整。陸庭龍續指出，多家本地銀行提供的2厘人民幣定存計劃的確吸引，但要留意人民幣再大幅上升的機會不多，投資者應作長線部署，最少定存6個月或以上。

如投資者考慮作短期獲利，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，中國8月的經濟數據理想，一直落後於其他行業的零售業亦於今年首次按年上升，工業生產速度亦加快，加上美元回落，都支持人民幣收復6.8關口，她預計短期內中美息差大，在中國債券納入富時世界國債指數的憧憬、中國經濟復蘇領先下，都吸引資金流入，繼續利好人民幣。雖有多項因素會繼續支持人民幣，但就難以大幅度上升，出現回吐的機會較大，但主要仍取決美元因素，假如美元進一步回落，人民幣有機會上試6.7水平。另外一個指標是人民幣匯率指數，如指數上衝至95或96水平，人民幣升勢將會開始受阻。未來兩星期支持位在6.7水平，阻力位在6.9水平。

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