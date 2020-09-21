雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理胡耀祖指，屋苑本月上半月暫錄唯一成交為6座中層C室，實用874方呎，屬3房1套連工人套房間隔，成交價1108萬元，實呎12677元。原業主2009年443萬元購入上址，帳面升值665萬元或1.5倍。代理指，屋苑因單位面積較大，較少收租投資者入市，放盤量和成交量向來較同區其他屋苑少，預料短期內屋苑成交量仍偏低，但整體做價仍將平穩發展。

港島‧東18一房652萬 低於8年前價

其他屋苑方面，部分樓齡較新的屋苑不乏錄得減價和蝕讓成交。土地註冊處顯示，西灣河港島．東18高層D室，實用356方呎，一房連儲物室間隔，本月初以651.8萬元易手，實呎18309元。資料顯示，單位2012年4月由周啟邦夫人周譚月清透過公司名義以660萬元購入，惟公司2012年轉為由夏姓人士任董事，不排除當時以「賣殼」轉手，但未知成交資料。若以2012年周譚月清購入價計，最新成交價較8年前還要低逾8萬元或1%。

此外，香港置業分行高級營業經理朱碧其表示，樓齡約3年的何文田皓畋，5座高層F室，2房間隔，實用587方呎，近日以1260萬元成交，實呎約21465元。原業主2016年以約1204.88萬元購入，帳面雖賺約55.12萬元或5%，惟連同入市稅項及經紀佣金計，料實際微蝕2萬元離場。

嵐山迷你戶首見蝕讓 3年半實蝕一成

另代理透露，大埔嵐山7座高層A室，屬開放式單位，實用181方呎，近日以302萬元成交，實呎16685元，成交價為屋苑自去年10月以來、近1年新低，而同類單位於2018年樓市高峰期間，成交價達380萬元水平，意味最新成交價較2年前回落兩成。原業主2017年4月以292萬元購入上址，帳面雖獲利11萬元或4%，惟連同入市辣稅及使費計，料實蝕29萬或一成。

太古城有長情業主沽貨套現。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑夏宮閣高層H室，實用702方呎，3房間隔，以1408萬元售出，實呎20057元。原業主早於1979年以29.98萬元買入單位，帳面獲利達1378萬元，升近46倍。

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