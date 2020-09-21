金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%

業主減價逾兩成後租出

中原區域營業經理敖國偉指，新冠疫情前，大圍金禧花園租盤十分搶手，兩房單位租金一度高見1.6萬至1.7萬元，惟由於大量內地生未能回港使租金回落。他指出，屋苑2座中層B室，實用314方呎兩房戶，新近以9800元租出，比業主5月時叫價1.25萬元，減價約22%；此外，若對比去年、單位對上一份租約月租1.5萬元，約一年間更大跌5200元或35%，並為近期屋苑單位月租新低價，實呎租金31元。

敖續稱，業主2017年以508萬元買入單位，享租金回報率2.3厘。

WEST PARK 493呎單位呎租43元

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，深水埗半新盤WEST PARK中高層B室、屬2房連儲物室間隔，實用493方呎，業主以約2.5萬元放租半個月，議價後減價4000元或16%，以2.1萬元租出，實呎租金約43元。

業主今年以約938.5萬元購入單位，現享租金回報率2.7厘。

除租金滑落，部份屋苑樓價亦下跌。市場消息指，青衣曉峰園3座高層F室，實用546方呎兩房戶，新近以720萬元成交，實呎13187元，同座同面積對上一層F室，7月曾以763萬元售出，意味現成交價較兩個月前，賣平43萬元或約6%；原業主2014年以490萬元購入，帳面獲利230萬元或47%。

曉峰園兩房720萬沽 兩個月賣平6%

另中原統計，十大屋苑過去兩日錄得16宗成交，按周升14%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，限聚令放寬，加上周末兩大新盤銷情理想，帶旺市場氣氛。

另美聯統計，過去兩日10大藍籌屋苑錄約17宗成交，按周升21%，美聯住宅部行政總裁布少明指，低息環境持續下，不乏買家入市買磚頭保值。