本月迄今新盤成交逾500宗 月跌近兩成

Wetland 3期次輪銷售即日接受入票

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Park第3期上周六首輪開售133伙、即日售約95%單位，其中10伙成交金額逾900萬元至1,100萬元。新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第3期加推價單第4號共38伙應市，當中4伙為特色戶，整批單位折實平均實呎13,688元，屬原價加推；以定價計，今批單位市值逾2.5億元，即日開始接受認購登記。今張價單維持最高18%直減折扣，折實價426.62萬至873.61萬元，折實實呎12,407至16,118元，其中入場單位為第1座1樓B5室，實用315方呎，屬一房間隔（開放式廚房），折實價426.62萬元、折實實呎13543元。

藝里坊‧2號加推68伙 加價2%

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝則表示，集團旗下西營盤藝里坊‧2號首輪銷情理想，昨上載全新價單3號，首次推出2房戶型，新銷售安排日內公布，最快周內次輪銷售。

韓續指，今次新推68伙包括12伙2房戶、56伙1房戶，加價約2%，維持最高4%直減折扣，折實價661.8萬至1115.1萬元、折實呎價25,849元至31,429元。

SEA TO SKY錄逾470認購登記

另長實（1113）地產投資董事郭子威表示，集團旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，設於紅磡置富都會商場的售樓處，過去兩日已錄逾2000人參觀，最快今日公布新銷售安排。市場消息指，SEA TO SKY昨日至今已錄得逾470個認購登記。此外，恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，過去一周售出36伙，當中有買家連購2伙實用233方呎開放式戶，成交總價逾906萬元，實呎約1.94萬元。