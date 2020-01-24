經濟

香港地產

本月迄今新盤成交逾500宗 月跌近兩成

【明報專訊】雖然近日新冠疫情緩和，多個發展商相繼推盤搶佔購買力，過去兩日亦合共錄約260宗成交；惟據本報統計，9月至昨日為止的首20日，新盤市場累錄逾500宗成交，相比8月同期受青山公路青山灣新盤帝御‧金灣熱銷帶動，而錄得約600宗成交，按月減少約17%。另一方面，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期、以及恒基（0012）西營盤藝里坊‧2號繼上周六正面對撼後，兩大項目昨日同步加推應市。

Wetland 3期次輪銷售即日接受入票

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Park第3期上周六首輪開售133伙、即日售約95%單位，其中10伙成交金額逾900萬元至1,100萬元。新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Park第3期加推價單第4號共38伙應市，當中4伙為特色戶，整批單位折實平均實呎13,688元，屬原價加推；以定價計，今批單位市值逾2.5億元，即日開始接受認購登記。今張價單維持最高18%直減折扣，折實價426.62萬至873.61萬元，折實實呎12,407至16,118元，其中入場單位為第1座1樓B5室，實用315方呎，屬一房間隔（開放式廚房），折實價426.62萬元、折實實呎13543元。

藝里坊‧2號加推68伙 加價2%

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝則表示，集團旗下西營盤藝里坊‧2號首輪銷情理想，昨上載全新價單3號，首次推出2房戶型，新銷售安排日內公布，最快周內次輪銷售。

韓續指，今次新推68伙包括12伙2房戶、56伙1房戶，加價約2%，維持最高4%直減折扣，折實價661.8萬至1115.1萬元、折實呎價25,849元至31,429元。

SEA TO SKY錄逾470認購登記

另長實（1113）地產投資董事郭子威表示，集團旗下將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，設於紅磡置富都會商場的售樓處，過去兩日已錄逾2000人參觀，最快今日公布新銷售安排。市場消息指，SEA TO SKY昨日至今已錄得逾470個認購登記。此外，恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，過去一周售出36伙，當中有買家連購2伙實用233方呎開放式戶，成交總價逾906萬元，實呎約1.94萬元。

上 / 下一篇新聞

眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆
眾安歐亞平 疑參與購高銀啟德地 旗下高層加入地皮公司 百仕達沒回覆
地產貿易起家 與中港富豪友好
地產貿易起家 與中港富豪友好
蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大
蘋果陷技術熊市 科技股沽壓大
牛證街貨減 「好友」全面退守
牛證街貨減 「好友」全面退守
貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步
貝萊德讚監管機構 阻「獨董王」有進步
今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市
今年來最佳中國債券基金經理 貝萊德劉鑫：內地貨幣政策轉中性 股市整固利債市
資本帳貿易帳齊吸金 人幣年底前看6.7
資本帳貿易帳齊吸金 人幣年底前看6.7
百達Luca Paolini：看好中資股多於美股
百達Luca Paolini：看好中資股多於美股
法外貿行艾西亞：人行未收水 情况不同前年
法外貿行艾西亞：人行未收水 情况不同前年
黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現
黃傑龍︰限聚令放大酒樓弱點 加速結業 叙福樓告別較預期早 冀以其他形式重現
將推新app KABUGO 三線攻食客
將推新app KABUGO 三線攻食客
中式酒樓難捱 個別賣盤離場
中式酒樓難捱 個別賣盤離場
陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍
陽光房地產：寫字樓租戶洽租開始活躍
匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構
匯豐私人銀行 為客戶配對慈善機構
國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升
國聯證券國金證券擬合併 股價偷步升
恒隆60周年 義工隊基層派物資
恒隆60周年 義工隊基層派物資
網上改變業務形態 開拓新生意
網上改變業務形態 開拓新生意
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團
張兆聰：央視批外賣騎手違規 減持美團
霍家成：631法則擺脫「月光族」
霍家成：631法則擺脫「月光族」
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中壽最壞情况過 購28314
金子：中壽最壞情况過 購28314
張兆聰：A股起動留意內險股
張兆聰：A股起動留意內險股
蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下
蔡金強：蘋果打造超級生態圈 得圈者得天下
潘啓才：海底撈逆市新高之謎
潘啓才：海底撈逆市新高之謎
陳大為：德國的復蘇將近瓶頸
陳大為：德國的復蘇將近瓶頸
謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
謝偉銓：加碼寬免差餉 僅屬聊勝於無
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
何民傑：整合大灣區碼頭 建世界級港口
虛銀開戶高息逐間數
虛銀開戶高息逐間數
沈永年：先加後劈價 內地賣樓常見
沈永年：先加後劈價 內地賣樓常見
趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓
趙海珠：脫歐前景未明 英鎊承壓
謝紹榮：美國大選前 少做少錯
謝紹榮：美國大選前 少做少錯
陸振球：人幣強勢 留意內地航空股
陸振球：人幣強勢 留意內地航空股
林少陽：綠色經濟肯定會到來
林少陽：綠色經濟肯定會到來
技術取勝：煤氣現上升通道
技術取勝：煤氣現上升通道
李聲揚：微軟：軟件股王中王
李聲揚：微軟：軟件股王中王
潘迪藍：美聯儲新政策利實質資產
潘迪藍：美聯儲新政策利實質資產
蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後
蘇沛豐：內地車巿復蘇 廣汽追落後
李順威：做好對冲迎美股波動
李順威：做好對冲迎美股波動
劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212
周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303
周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303
摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139
摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139
周顯：港府房屋需求管理令人費解
周顯：港府房屋需求管理令人費解
何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式
何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式
張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」
張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」
王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利
王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利
曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖
曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖
湯文亮：香港樓市 時日無多
湯文亮：香港樓市 時日無多
陳永傑：樓市減辣要全方位
陳永傑：樓市減辣要全方位
廖偉強：換上新衣 重新出發
廖偉強：換上新衣 重新出發
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
李志成：低息時代延續 利好樓市承接
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇
恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億
恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億
金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%
金禧兩房租9800元 較去年舊約低35%
駿嶺薈遠眺沙田馬場
駿嶺薈遠眺沙田馬場
雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬
雅典居半月僅一宗 呎價守1.2萬
做人幣定存慎防賺息蝕價
做人幣定存慎防賺息蝕價