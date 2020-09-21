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恒地申強拍羅便臣道舊樓 估值3.5億

【明報專訊】港島西半山傳統豪宅區，向來是發展商積極「插旗」的地區；多年來熱衷於市區舊樓併購的恒基地產（0012），近年先後在西半山一帶大舉收購，新近再就羅便臣道94、94A及96號遞交強拍申請，項目估值逾3.53億元，估計若連同毗鄰地盤一拼發展，項目可建樓面至少約12.5萬方呎。

據土地審裁處的資料顯示，恒地新近就羅便臣道94、94A及96號申請強拍，目前恒地持有91.304%業權，尚欠2伙住宅單位未能成功收購，期望透過強拍能統一業權作重建。

可重建逾3萬呎樓面 料每呎地價1.1萬元

據發展商提交估值報告，項目估值逾3.53億元，以重建後3.18萬方呎計，每方呎樓面地價約1.11萬元。翻查資料，恒地過去數年已就羅便臣道88至100號4幢住宅物業進行收購，分別為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道90至92號麗祥樓、羅便臣道94至96號、以及羅便臣道98至100號，4幢物業中，目前只欠羅便臣道94、94A及96號（即是次申請強拍的物業）尚未完全統一業權，餘下3幢物業已全數收購。

已完成統一毗鄰舊樓業權

若恒地是次成功統一業權，預計4個地盤將會合併發展、合併後地盤總面積約2.5萬方呎，目前該地段規劃為「住宅（乙類）」用途，以最高重建發展地積比率約5倍計，預計可建樓面最少12.5萬方呎。

除上述收購項目外，恒地在西半山尚有其他收購項目，包括羅便臣道101號夏蕙苑，以及毗鄰的羅便臣道99及99A號等。另外，羅便臣道105號翡翠園、西摩道4A至4P號美麗臺重建項目等，部分已向土審申請強拍，有待統一業權。事實上，恒地一直積極拓展西半山王國，在區內有不少住宅發展，最矚目當然要數到已落成的干德道39號、曾是亞洲樓王的天匯，成交實呎最高超過10萬元。

帝滙豪庭 RICHMOND開售均錄佳績

另外，由恒地物業營業（一）部負責銷售的羅便臣道帝滙豪庭，項目早於2016年初開售、單位總數90伙，當時累售22伙，平均實呎2.4萬至2.7萬元，現餘約68個待售單位；據悉，恒地擬保留約30個標準及特色戶長線收租，意向呎租料參考同系干德道天匯的水平，或有機會超過100元。此外，由恒地物業營業（二）部負責銷售的羅便臣道62C號THE RICHMOND，項目於今年初推售，以當時首張價單折實平均實呎29998元，入場價598.8萬元，項目迄今售出78伙，佔項目整體單位總數90伙的約87%。

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