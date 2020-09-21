是否引合作伙伴？ 官可欣:要睇機遇

不過，營商環境每日都不同，官可欣笑言：「永義將來是否引入策略性合作伙伴、甚至賣出手持的地盤，一切都要視乎有沒有合適機遇。」

兩年前9.2億售喇沙利道項目予內房

事實上，去年下半年開售的何文田喇沙利道6號晟林，整幢物業就是由內房福晟國際（0627），於2018年3月斥資9.2億元向永義等購入，並於去年7月公布首張價單涉30伙，平均折實實呎31,271元。

不過，受反修例風波引發的社會衝突影響，本港社會氣氛去年下半年急劇惡化，晟林於去年11月才進行首輪銷售，迄今累售約19伙。福晟國際前身為服裝零售商佑威（U-RIGHT），2017年底由內地發展商福晟集團入主，其後變身小型內房股，福晟購入項目時表示，喇沙利道6號項目為一幢設有一層地庫之17層高住宅，提供78伙，包括1房及2房，另設複式戶，亦即現時發售中的晟林。

勿地臣街銀座式商廈將預租

除住宅外，永義系的銅鑼灣勿地臣街銀座式商業項目，目前已開展上蓋建築工程，項目提供總樓面約4.3萬方呎，預計最快明年第四季落成，料主力引入特色餐廳食肆和美容等租戶，現部署稍後開展預租，參考同區市價，呎租預料約在60元水平。