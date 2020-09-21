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永義進賣樓收成期 主攻市區精品盤 官可欣: 雋睿頂層景觀媲美嘉道理道豪宅 下月招標

【明報專訊】永義（1218）近年相繼開售何文田勝利道一號、雋瓏並取得理想銷情後，到今年推出九龍塘雋睿，集團主席兼行政總裁官可欣接受訪問時笑言：「永義已由蚊型發展商，晉身為中小型發展商行列，期望未來有更大進步空間。」她續指，永義主力發展市區精品豪宅，並漸進收成期，目標是今後每年可推出一個全新住宅應市。至於雋睿稍後推出的頂層特色戶，意向呎價料以嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS為參考對象。

明報記者 林可為

眾所周知，官可欣是永義創辦人官永義的女兒，近期升任集團主席兼行政總裁。官可欣表示，永義集中火力發展市區精品豪宅，近年開售的何文田勝利道一號、雋瓏均已全盤售罄，集團可算由蚊型發展商「升級」為中小型發展商。官可欣領軍下，永義目標是期望未來每年均可開售一個全新住宅。至於同系高山企業（0616），則主力發展工商物業和從事零售業，兩公司分工明確。

「由蚊型發展商晉身中小發展商」

雖然香港去年至今經歷反修例風波、新冠肺炎疫情的洗禮，經濟前景面對極大不確定性，但官可欣指，美國聯儲局維持不加息及量化寬鬆政策，加上香港地少人多的因素不變，即使在近期新一波疫情下，本港大型新盤銷情依然暢旺，豪宅價錢更是堅挺。她續指，特首林鄭月娥下月出台的施政報告雖然估計將有一系列經濟紓困措施，但她個人更期望疫情可盡快穩定下來，因為只要疫情真正紓緩，經濟活動才可真正重啟。

量化寬鬆下 豪宅價錢更堅挺

集團銷售部署方面，她表示，延文禮士道雋睿今年5月開售至今累沽14伙，佔項目單位總數約24%，成交呎價2.69萬至3.38萬元，套現約1.5億元，買家多屬年輕分支家庭。

至於4個被視為雋睿樓王，實用介乎1183至1525方呎的地下連花園或頂層連天台特色戶，最快10月推出招標，單位最大賣點除坐擁九龍仔公園、九龍群山翠綠景致外，亦可瀏覽開揚市區景。官可欣指，上述景觀不比加多利山嘉道理道一帶的豪宅遜色。翻查資料，信置（0083）旗下嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，早前招標售出的兩個3房及4房單位，成交呎價4.59萬及5.37萬元，料可作為雋睿特色大戶的呎價參考。

談及來年推盤部署，官可欣表示，集團旗下窩打老道93至95A號全新住宅，已開展上蓋工程，提供約55伙，同樣以1房和2房等中小型單位為主打，實用約300方呎起，亦提供逾1000方呎特色戶。

窩打老道新盤部署明年登場

窩打老道項目的設計主調，以現代時尚感為主，賣點是可眺望加多利山一帶，預計2021年第二季申請預售樓花，最快明年第四季推售。

資料顯示，永義於2017年以近4億元作價，統一上述窩打老道93至95A號的全部業權，項目最高可建總樓面約4.9萬方呎。至於另一位處西環堅尼地城吉席街的地盤（佔地約2200方呎），永義早前已申請強拍，同樣計劃以發展中小型單位為主，惟最快2022年或以後才有具體銷售部署。

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