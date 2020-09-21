經濟
李志成

投資策略

李志成：低息時代延續 利好樓市承接

【明報專訊】美國聯儲局日前議息後維持近乎零息，並「放鴿」暗示未來3年不加息，意味本港低息環境有望進一步延長。在美聯儲局大手「放水」下，市場水浸，資金持續流入本港，將對樓市起正面支持。隨着近日疫情緩和，發展商提速出擊，周末兩大全新盤開售，不少新盤亦相繼開價搶攻，相信未來市場仍不乏承接力。

美國零息環境預期將維持至2023年，本港息率走勢大致與美息相近，即未來數年本港未必有太大加息壓力。事實上，為應對疫情對經濟衝擊，美聯儲局於3月大幅削減息率至接近零，並推行無限量寬，市場資金氾濫。近日中美關係緊張，近日持續有熱錢流入本港，港匯強勢，金管局再度入市接錢，銀行體系結餘將攀升至逾2200億港元。資金充裕，近月一個月拆息回落，雖然受新股上市影響港元需求大而輕微上升，不過仍處於半厘以下水平，周五一個月拆息報0.46厘，H按實際息率為1.86厘，續低於封頂息率2.5厘，有利樓市承接。

本港樓市堅挺，雖然受疫情影響，但根據差餉物業估價署數據顯示，本年首7個月私人住宅售價指數累計仍有約1.5%增長，可見樓價抗跌力甚強。究其原因，本港人口持續增長，對住屋剛性需求熾熱，但供應遠遠不足；另目前本港住宅平均按揭比率高近六成，換言之新買家平均需要支付四成首期，過度槓桿或借貸情况不多，而政府過去10年推行「辣招」樓控措施下，業主持貨力亦強勁；加上各地央行相繼實施量寬，不少買家深明量寬下現金將面對貶值，資產價格勢將水漲船高，紛紛購入磚頭保值，以上種種原因均支持樓價恍如進入「平行時空」，即使經濟面對挑戰仍然企穩。

香港置業行政總裁

[李志成]

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