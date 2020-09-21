布少明：資金氾濫 近「水」樓「抬」

本人認為，「03年SARS」後內地政府宣布的「自由行」政策，以及「08金融海嘯」後，以美國聯儲局為首的各國央行，齊心合力聯手「QE」放水救市，絕對是居功至偉，大大刺激各國及香港經濟復蘇。兩次樓市復蘇的重點，同樣離不開海量「資金」供應。

其實最近港匯持續強勢，最新銀行體系結餘已超越2000億港元，較今年首季約540億元水平已達約3倍增幅，加上「零息時代」下，香港銀行同業拆息（HIBOR）偏低，銀行活期及定期存款低企，勢進一步促使資金流入樓股市場。

鑑於近期整體樓市已見蠢蠢欲動的復蘇迹象，在資金氾濫下，本港樓市可望「近『水』樓『抬』」，再配合疫情向好及通關在即的消息，整體樓市定然漸入佳境。儘管各行各業仍未擺脫艱苦經營的日子，但預期疫情驚濤駭浪的日子或已悄悄遠去，在筆者多次提及，本港有眾多利好樓市因素，如需求強勁、供不應求等「拱照」下，估計一旦疫情現「曙光」，屆時積壓購買力有望井噴，樓市勢出現報復式反彈。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]