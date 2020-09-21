經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：換上新衣 重新出發

【明報專訊】地產代理行業一直以來都競爭激烈，即使在旺市時都有從業員被篩走，所以員工早已習慣汰弱留強的環境。面對資訊科技發展帶來的市場轉變，地產代理從過去集中在線下的工作，已開始重新適應市場的轉變，並且積極在資訊科技的應用及策略上尋求突圍而出的機會。筆者深信「變幻才是永恆」的道理，即使面對現時的經濟困境，地產代理只要換上新衣就可以重新出發。

自去年香港經歷了社會運動事件後，加上今年新冠病毒來襲，各行各業受到嚴重的打擊，市民從報章獲悉近期市場多了重磅投資者不惜忍痛將部分資產割愛出售，藉以減輕資金壓力；遊客區的店舖空置率急升，市面蕭條的氣氛難以消散，令到普遍市民都認為香港經濟需要花一段時間才得以重啟。

雖然政府實施限聚令導致很多行業叫苦連天，不過這是防止疫情擴散的最佳方法，所以中國能夠成為最快重啟經濟活動的國家。筆者認為，雖然現時市况低迷，但只要疫情能夠受控制，限聚措施逐漸放寬，香港的經濟活動便可重啟；同時，現時市場上有不少經營者及投資者已換上新衣重新出發。

如果市民有留意，近期市面有很多食肆頂讓的個案，原先經營食肆的店舖都已換上新招牌，因為舊有經營者難以繼續經營，為求取回部分資金，選擇將店舖頂讓。對於新的經營者而言，不但能夠減省龐大的裝修及設備開支，與原有的業主重新洽談租金的時候，大部分業主都願意將租金大幅下調，大大減低新的經營者在投資資金及租金上的壓力，這樣的環境變得較以往容易經營，他們無形中成為疫情下最大得益者。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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