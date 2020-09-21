陳永傑：樓市減辣要全方位

政府以寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格及成交量均出現顯著調整為理由，將非住宅物業按揭貸款放寬一成，力度着實太小。自從新冠病毒肺炎爆發以來，香港經濟急劇惡化，銀行為了自保降低風險，對於各種貸款亦提高門檻，無論企業及置業人士申請貸款都比以往困難，放寬一成按揭根本對貸款申請者幫助不大，業主亦難以賣樓套現。

非住宅物業按揭貸款只放寬一成太少了，不少中小企東主為了維持生意，都想將物業出售套現。但企業東主所持有的物業不會只局限於非住宅物業，亦有住宅物業，現在只放寬非住宅物業，對於持有住宅物業的東主全無作用。事實上，持有住宅物業的東主也一樣需要救援，政府的做法太過片面。

三重打擊 有物業東主要賣樓自救

政府未能將全部辣招撤除，也要大幅減辣，簡單地將額外印花稅的綑綁時間由三年變為一年，企業東主也能夠容易鬆綁應付市場突變。近幾年先有中美貿易戰，後有社會運動，再有新冠肺炎疫情，三記重棍打過來，許多中小企東主的生意經己受到重大打擊。東主生意重創，有物業的東主最佳方法是賣樓自救。現在政府只放寬非住宅物業按揭貸款一成，作用有限。持有住宅物業的東主則完全無計可施，賣樓的辣招稅太重，除稅後他們實際所得無幾。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]