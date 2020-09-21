湯文亮：香港樓市 時日無多

較早前李嘉誠引述蘇東坡的《赤壁賦》內所講，變與不變，其實對事物睇法是可以很極端，蘇東坡話「自其變者而觀之，則天地不能以一瞬，自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也」，不是差別很大，根本是兩極化，真正的分別是睇法。

近日疫情有機會受控，政府已經稍為放寬「限聚令」，現在大家期待的是政府幾時可以解封。有分析員話，當香港解封之日，就是樓市大冧之時，因為有不少內地業主蜂擁到香港賣樓，樓價可能大跌一半，現在距離解封快則3個月，遲則半年，可以說香港樓市大冧，時日無多，要賣樓就要趁早。其實，內地業主要賣香港樓，又何須親身到香港，可以做一份授權書給律師或者信得過的人，由此來看，要賣樓的內地業主早已賣了，解封是不會有影響的。

內地客重臨 勢推升樓價

當晚除了我之外，還有汪敦敬，我們有另外一個睇法，就是香港年初已經封關，現在已經有大半年，不少打算在香港買樓的內地人士蠢蠢欲動，這股購買力是不容忽視；即使沒有內地購買力，樓價由年初至今仍然有些少升幅。所以，當內地購買力湧至，除非有什麼不可抗力的事件，否則升勢是阻不住，現在距離解封的時間不遠，有心買樓的人時日無多。

有人唔同意，佢話我揸很多物業，當然是要替樓市講好說話，話我其實是一盞明燈。我有些少不明白，如果我是一盞明燈，就唔會揸咁多物業，那些話樓市大冧的分析員，可能連一個自住單位都沒有，點解他們值得信賴，我反而是一盞明燈，基本的跟紅頂白都搞錯。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]