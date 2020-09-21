曾淵滄：投資新經濟 勿只着眼賺粒糖

借巨額孖展申請新股風險增

但是，已上市的新經濟股表現一般，未上市的新股卻熱爆，不過，真正上市時，表現也不佳，上周五，申請200手才分到1手的福綠（2101）上市，股價只比上市價高出3%，這恐怕會影響本星期新股的熱潮。借巨資申請的風險正在增加，申請新股時，的確應該多花一些時間了解所申請的新股是在幹什麼，目前的盈利狀態，其所持有的科技前途如何？

是的，許多人都希望能買中另一隻騰訊控股（0700），股價上升數百倍，這就更需要好好地了解什麼是新經濟，多看一些有關新經濟的書，多了解中國中央政府將來在新經濟基建上的政策。是的，新經濟是值得憧憬的，但是，新經濟股也已熱炒了一段日子，魚目混珠的股份也開始出現，任何投入一定得好好的研究該股、該企業的強處，它們的亮點、競爭力，否則，就算讓你買中另一隻騰訊，相信也不可能長期持有而真正享受到股價飛升，而只是賺粒糖就止賺了，或者虧粒糖止蝕，每天在那裏賺一粒糖或虧一粒糖，永遠也不可能買中並長期持有另一隻騰訊。目前新經濟的板塊非常多，有生產硬件的，有應用軟件的，生產硬件的最尖端就是目前正處於大戰的5G戰爭，5G的創意運用空間驚人。不過，5G至今仍只是非常初步，真正的應用仍未廣泛推出，市場仍在等待第一部5G自動駕駛汽車的出現。

美國針對華為的封殺令已正式生效，華為現在仍然正常地生產，封殺令目前真正的效果是美國與台灣的芯片廠從9月15日開始沒有了華為的大訂單，目前，這些供應商還在享受着華為於封殺令生效前大手買入的訂單，之後，可能就是永久失去一家大客戶了，14億人口的中國，肯定有能力養活被認為落後於美國、台灣4年的芯片廠，也能養活華為。14億人的市場是驚人的，是美國加歐盟，再加日本，五眼聯盟都比不上的人口，14億人的內循環力量也是驚人的，未來的投資機會，不是14億人的最終消費項目，而是這些最終消費生產過程的供應鏈，內循環的真正、最終目的是完善整個供應鏈而不外求，在完善整個供應鏈的過程中，就出現了眾多的投資機會，尋找未來的騰訊也應該從這個方向出發，這就是新經濟基建。

內循環真正目的：供應鏈不外求

目前，有數家已上市的企業都說要分拆子公司到上海深圳的創科板或創業板上市，股價就炒起來，其中一個原因就是通過子公司的上市，讓投資者更清楚地看到子公司的潛在能量，並給予更高的估值。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]