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王弼 投資王道

投資策略

王弼：Sell Put 儲XLE收息勁過貴利

【明報專訊】執筆之時，正值上周五美股中段，美股跌幅擴大，標普500指數曾跌至3292點，納指低見10639點，道指低見27484點，三大指數，只有道指仍未跌破9月底位。

正如本欄這數星期所言，納指在調整十多個百分點後仍然太貴，資金撤出科技股後，部分選擇傳統價值型股份，所以道指相對較強，不過股市由早前非理性亢奮，變成恐慌，道指也不得不調整，加上眾議院議長民主黨的佩洛西，在第四輪抗疫救濟上仍企硬跟特朗普作對，令股市進一步受壓，但佩洛西拖侵叔後腿，以致救濟措施久久未能通過，開始令民主黨內溫和人士不滿，特別是國會大選前夕，在任民主黨議員若因佩洛西搞事，未能為選區爭取到救濟，只會增加共和黨的聲勢，看來佩洛西硬不了多久，最多再演一場大龍鳳，撥款還是要通過的。

印鈔派免費午餐 惡性通脹重臨

其實股市最大的支持，與其說是政府推出的財政刺激，倒不如說是聯儲局透過無限印鈔托市的「承諾」。上周聯儲局議息，再次重申每月印鈔不少於1200億美元，人類社會已經踏入印鈔派免費午餐和還債的現實，惡性通脹重臨只是時間問題，或者所謂惡性通脹，已經在一些樓市和股市上體現。我有一名來自前南斯拉夫的朋友，在1990年代當地貨幣制度崩潰前，他的父親也不問價的掃入該地的地產，最後，當地貨幣變得一文不值，他買入的物業也荒廢了好一段時間，聽說近年才以Airbnb方式出租賺取些微租金，雖然不是賺什麼大錢，但總比鈔票變為廢紙好。

世界經濟雖然被疫情嚴重打擊，但奇怪地，除了油價，不少基本金屬價格已經恢復到疫情前的水平，銅價處於近每磅3.1美元樓上，比去年12月高位每磅2.8美元高一成，比3月底位每磅2.1美元升了五成，銅礦股CPER ETF亦近52周高位。油價雖然比年初每桶60美元仍低三分之一，只是4月時負油價太觸目驚心，令投資者頗有戒心，不敢超前炒上而已。在央行瘋狂印鈔，通脹重臨，和地緣政治惡化的情况下，資源類資產實應看高一線，加上油價早前調整10%後，又令躍躍欲增產的油組和俄羅斯腳軟，呼籲成員國緊緊遵守減產承諾，紐約期油因此回升每桶40美元樓上。

石油供不應求遲早出現

本欄重申，雖然主流傳媒不斷強調疫情未紓緩，但多國人民已開始不耐煩政府因一個死亡率不足1%的疫情，婆媽地管制他們的生活，能源的需求遲早回升到疫情前水平，但石油開採方面的投資卻大幅被削減，供不應求遲早出現，目前石油股ETF XLE Sell Put 一周的價平（at the money）期權金，仍逾0.5美元，年率高達84厘！利用Sell Put策略儲貨，可財息兼收。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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