張佩儀：管理強積金數碼化「減費減廢」

多年來，強積金受託人都使用數碼科技管理強積金，如聊天機械人、電子通知等。僱主方面，至2019年就已有四至五成僱主採取數碼方式處理強積金的行政工作，如遞交供款資料、為僱員作供款等，比2017年多一倍。加上今年疫情爆發，在家工作模式間接推動僱主、僱員和受託人用數碼方式處理強積金事項，成員可透過使用受託人提供的電子工具管理強積金，如網上的整合強積金帳戶和電子供款，這些都漸漸改變了僱主，僱員和受託人在處理強積金上的習慣，奠定了數碼化管理強積金成為新的管理資產方法。

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可見，積金易數碼化平台一旦面世，電子化管理強積金成為大勢所趨，強積金的運作會邁向無紙化，不但為超過400萬名的計劃成員和30萬名僱主帶來方便，也為環境帶來好處。

僱主而言，數碼化處理強積金可節省人手和時間，不但能提升工作效率，也能避免一些意外，如延期遞交支票，或填錯資料導致延誤供款而被罰款。將來當「積金易」平台啟用後，強積金的行政工作亦可大大減少，從而節省行政開支。環保而言，電子化管理強積金可以「減廢」，據統計，2018年受託人用於印刷各類表格和強積金資訊的紙張便高達7000萬張，積金易平台落成後便可節省這些紙張的浪費，為愛護環境出一份力。

可見，數碼化管理強積金，不但能為多方帶來方便快捷，也能達到「減費減廢」，一舉兩得。

[張佩儀 財女手記]