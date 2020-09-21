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投資策略

何國良：冀澳門黃金周啟動復蘇模式

【明報專訊】隨着本港疫情逐步走向平穩以後，市面的恢復速度驚人，特別在餐廳裏，那種久渴逢甘露的感覺，都寫在每座食客的臉上。朋友間亦努力聯繫起來，爭取一些相聚機會。有趣的是，當找大家時，各人似乎都毫無猶豫，爽快答應，生怕錯過了是次機會，不知又要再等多久才可以見面，雖然這樣想法有點末世，但我相信這樣的念頭並非筆者朋友獨有，都在你我身邊。走在街上，身旁的學生也抱着同一心態，珍惜可以跟同學們一起學習的時刻。

內地數據反映經濟持續復蘇

各地政府正努力利用不同的措施，試圖將當區市民生活回復到疫情前的狀况。但只單單重啓原先停頓的項目，而沒有同時利用方法找出社區傳播源頭，結果重開後沒多久，感染的人數又會再次上升，令重啓的步伐被打亂，甚至又要回到起點。因此，如何與病毒共存已成為當代各地政府管理學上的首要課題。當然，不同政府要因應地區的特殊情况選擇符合當地民情的管理辦法。在各施各法情形下，我們確實看到不同地方從疫情逐步走出來的眾生相。

從8月份的中國宏觀經濟看到持續走出疫情的一個態勢。其中超出市場預期的來源主要是生產和消費兩方面。在水災的影響下，8月份的工業生產持續增長，年度增長5.6%，高於7月份的4.8%，這個數據呈現的狀况跟用電量回升的情况一致，叫人鼓舞。至於社會消費零售方面，年度增速首次轉正，由上月的-1.1%到了0.5%。當中恢復較明顯的分項有汽車、服裝、化妝品、首飾、通訊/家電和藥品，但航空交通恢復就在眾多消費項目中恢復得較慢。在未來國慶假期來臨的一段時間，消費零售銷售預期仍可保持這個趨勢，怪不得大家對全年經濟回復正增長信心大增了。

內地人生活大致回復正常

從友人間了解，他們在大陸的生活已大致回復正常。但筆者相信，要進一步說明這種恢復更接近原有生活，澳門和大陸各地區逐步復辦澳門旅遊簽證，將會是一項值得大家留意其發展的事件。根據券商的報告，自7月底粵澳兩地人員往來後，8月上旬口岸日均流量已經達到20萬人次，大約是疫情前的50%。隨着廣東省赴澳旅遊簽證復辦後，全國赴澳旅遊簽證亦會於9月23日開始辦理，所以有分析師認為，未來國慶假期將成為澳門旅遊和博彩和經濟從疫情走出的一個拐點。為了配合這安排，澳門政府亦利用社交平台來發放2.9億元的消費券去吸引訪容，刺激消費。之前相關股票已經在這些預期措施中走了一波行情。筆者衷心希望澳門在國慶假期中能做到安全而成功的旅遊復辦，為亞太區內以至全球其他地方起作用，令大家可以看到我們是有辦法在病毒影響中完全恢復原有活動。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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