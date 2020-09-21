周顯：港府房屋需求管理令人費解

當然，還有另外的方法，例如重新分配現有的存量，譬如說，把李嘉誠幾萬呎的豪宅，分給幾十戶人居住，好比幾十年前北京的四合院，也是如此。但這是共產主義的手段，奇怪的是，支持再分配（Redistribution）的人居然是什麼本土研究社，幾家大學的學生之類，這些卻是最為反共的人，可見很多香港人和大學生的智力低到接近弱智的地步。

未來難回復高息 壓力測試太嚴謹

不從供應量着手，就要用需求管理，即是港府一直以來的手法。

需求管理可以從存量着手，也可以從增量着手，前者例如加差餉，是最有效的法子，但受影響的人太多，政府不敢動，唯有從增量着手，即是向買樓人士埋手，現用的方法例如加印花稅、收緊按揭等等。

凡是需求管理，都會造成市場扭曲，相比之下，加稅是政府行為，收緊按揭卻是直接干預市場，對市場的扭曲更加大。再者，收緊按揭有兩個方向﹕一是規定最高按揭成數，一是壓力測試。

撇開理論不說，從實務觀點看，我不明白為何1000萬元以上的樓按，比例從八成突然大跌至五成，中間完全沒有過渡，這令樓價造成斷層。至於壓力測試，明明全世界央行都已講明在未來日子，都不會回復高息，為何要沿用封頂利率2.5厘再加3厘的高水平呢？

[周顯 投資二三事]