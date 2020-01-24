摩根大通亞洲：對冲科技股持股 納指PUT 10139

恒生科技指數與美國納斯達克100指數一樣，回試50天移動平均線支持。如投資者持有較多科技類股份（如ATMX及其他新經濟股）的話，又擔心後市有進一步回落風險，可考慮運用PUT輪對冲風險。

本港恒生科指近兩個月與納指走勢關連度十分高。一旦美國科技股出現持續沽壓，本港科技股同樣受壓，納指認沽證理論可對冲正股下跌的損失。進場可參考納指PUT（10139），實際槓桿約3倍。

納指窩輪在港交所上市，交易時間及方式與一般本港指數或個股窩輪（如恒指輪、騰訊輪）一樣。交易貨幣亦同樣以港元計價，投資者以港股證券戶口便可參與美股指數認股證。

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