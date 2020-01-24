周國威：個別舊經濟發力 平保Call 23303

以港股為例，隨着政府放鬆社交距離措施，本地消費相關股亦見反彈，新地（0016）及領展（0823）分別按周升0.7%及3.66%，反觀恒指則微跌48點。近日巿面人流轉旺，若以民生先行的話，可留意領展CALL輪13115，行使價67.23元，2020年12月到期，有效槓桿約10倍。

另外受惠人民幣顯著轉強及A股企於高位，內險股走勢亦轉強，平保（2318）於跌巿期間都守於80元關口，尾段更升穿83元，挑戰早前大約85元的密集區，若能突破，巿場都留意平保會否借勢追落後上試90元關口。看好可留意平保Call輪23303，行使價89.94元，2020年11月到期，有效槓桿約15倍。（筆者持有領展）

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事

[周國威]