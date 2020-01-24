經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：匯控中止7連跌 留意購證20212

【明報專訊】資金開始回流舊經濟股，內險股平安（2318）周五追落後，高位曾升逾3%，不過逼近85元初遇阻力，收市升逾2%，保持在83元以上。向上仍以重上85元為目標，80元或具明顯支持。

平安出現技術突破，資金追落後，看好可向上換馬至考慮平安認購證17707，行使價93.43元，2020年12月到期，實際槓桿約13.5倍。憂慮回軟，看淡可留意平安認沽證19301，行使價75.83元，2021年01月到期，實際槓桿約9.6倍。

匯豐控股（0005）七連跌後，終於止跌回穩，曾反彈逾1%至31元以上，收市仍保持升勢。跌勢略見喘定後，向上觀望重上33元的機會，30元關口或仍具支持。觀望反彈持續，看好可考慮匯豐認購證20212，行使價35.28元，2021年02月到期，實際槓桿約8.6倍。憂慮再遇跌勢，看淡可考慮匯豐認沽證23926，行使價25.95元，2021年02月到期，實際槓桿約6.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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