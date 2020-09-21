劉思明：信達生物投機 要嚴守止蝕

大市表現不俗，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率65比35，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔近一成；上周有3日有六成多股份上升、升逾3%佔逾兩成。全周計，升跌比66比34，升逾3%佔逾五成半，跌逾3%佔近兩成半。

走勢上，恒指國指反彈受制24900點及9945點阻力，走勢偏弱；兩指數部分成分股上周收復10天線、20天線及50天線，但整體普遍仍處於三條均線之下，向好寬度處於弱勢，即使市况有回穩迹象，但未能擺脫弱勢。

上周環保新能源汽車表現最強

不過，個別行業表現搶鏡，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有八成上升，環保及新能源、汽車及相關上周升9%、8%，各有超過九成股份上升，表現最強；其次本地零售服務、金屬及礦石升逾4%，但各上升股份不足七成；原材料亦升逾4%，上升比例更不足四成，行業股份表現參差。

總體而言，上周部分科網、半導體、內險、物管於低位大幅反彈，但相比下有更多強勢行業股份如餐飲、食品、服飾、家品、汽車股等消費股及新能源繼續受到追捧，上周提到的信義光能（0968）、信義能源（3868）、李寧（2331）、中升（0881）、濰柴（2338）即使高追也對辦，捕捉強勢股順勢而行贏面更高。

信達生物商業化活動持續擴大

信達生物（1801）上周創新高後回軟，其業務商業化能見度高，加上豐富多種在研產品及海外市場拓展潛力，可以投機。

信達生物上半年總收入升近2倍，當中主要來自唯一列入中國國家醫保藥品目錄的「PD-1」抑制劑──信迪利單抗注射液的達伯舒收入大增；繼達伯舒之後，貝伐珠單抗生物類似藥──達攸同、阿達木單抗生物類似藥──蘇立信亦先後獲國家藥監局批准上市，商業化活動持續進行及擴大。

此外，年內信達生物先後與Coherus、聖諾、Alector、羅氏等達成合作或戰略協議，特別與羅氏的合作，將集團的跨公司合作自藥物臨牀開發及商業化，推進至跨技術平台的核心藥物探索階段，亦顯示出集團的能力獲得全球頂級製藥的認可。

短線回吐 料59元有支持

股價方面，信達生物7月初升至62.2元新高後回落，經過個多月的調整築底回升，上周再創新高67.2元；短線回吐料於10天線約59元有支持。

但要留意，該股年內累升逾1.3倍，市值接近900億元並未錄得盈利，而7月份股價調整可達三成，因此要嚴守止蝕，連日低收10天線宜先行離場。

[劉思明 數據尋寶]