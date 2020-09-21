張兆聰：A股起動留意內險股

美國封殺微信，周日起全面停止服務，但限制範圍集中在美國，而已下載微信的用戶仍可使用個人通訊功能，對於騰訊的即時收入盈利影響有限。至於TikTok的封殺日期則為11月12日，為美國總統大選11月3日之後。由於禁令沒有涉及在華用戶，民眾毋須在微信和iPhone之間作出選擇，而在華經營的美國企業也不受影響，暫時影響有限，但市場反應欠佳，這個才是問題。

短線避重磅科技股

納指100過去兩周反覆為主，一直能大致守住11000點，但上周五即市曾向下突破，尾市跌幅收窄。技術上，是否向下突破仍有待確認，但市場趨勢由好淡激戰，逐漸變成淡友佔上風。沽壓集中在大型科技股，淡友目標主要是指數，上周五特斯拉、ZOOM都逆市大升，軟件股跌幅亦小於納指。短線重點是要避開重磅熱門科技股。中港股市嘗試反彈，上周五主要由內險股、券商股領軍，同時也有不少板塊、個股反覆上揚，實體經濟股、周期股、地產股都不差，甚至科技股本身也依然有強勢股份。

在港上市的科技股跟隨納指一直捱沽，但上周五也見低位回穩，例如報道指特朗普正審視騰訊遊戲的數據安全，騰訊股價受壓曾低見510元，收市已反彈至525元；美團（3690）初段受壓回落至234元後企穩反彈，在230元關口前走出小雙底。軟件股金蝶（0268）、金軟（3888）更是強勢回升。美國展開制裁是一個重大考驗，筆者傾向科技股撐得住，但只能等待市場提供答案，短期入市對象還是落後的舊經濟股。

內險股上周五回升，新華保險（1336）升7%，中國人壽（2628）升逾4%，平保（2318）亦升超過2%。受到疫情影響，民眾收入受壓，保險回升動力亦較弱。野村日前指出，平保7、8月壽險新業務價值跌一成二，跌幅大於上半年的一成一，反映疫情的復蘇步伐非常慢。但隨着疫情結束，各行各業開始全面回復正常，民眾收入會不斷上升，保險是一個復蘇較遲緩的行業，但不會缺席，現時估值貼近歷史低位，會是分段收集的好機會。

新華估值低殘 未反映復蘇潛力

策略上，平保以外的內險股今年都以儲蓄計劃為主打，在內地存款利率低企下，每月保費收入增長都較快，新華年初至今就有雙位數字增長，也是短期較高啤打值的選擇。集團股價7月份隨大市抽升後回落，低位大致守住30元，高位則達35元至36元。就算未能展升浪，基於資金流向落後股，估值低殘也未有反映未來12個月的復蘇潛力，至少也有條件炒上落，現價博短線反彈有一定吸引力。

[張兆聰 還看今朝]