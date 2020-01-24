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金子：中壽最壞情况過 購28314

【明報專訊】上周港股屬上落市，恒指全周波幅介乎24250至24829點，即不足600點的區間中上落，區間較前周更窄，100天線得而復失，日均整體成交亦有所回落。以匯豐衍生工具部報告表示，隨着市場波幅進一步收窄，反映後市波動性預期的恒指波幅指數曾失守20，即是說市場對未來波動性預期還要比9月7日該星期為低。

恒指牛熊證街貨比直至上周四收市計為2.2對1，各個貼價牛證收回區都有加倉的情况，由23500點起每100點皆有逾1000張等同期指合約坐倉。熊證亦有加倉的情况，特別是25000點或以下收回之熊證。牛證的重貨區集中在24000點至24099點，熊證的重貨區集中在25200點至25299點。

中國人壽（2628）公布，今年首8個月累計原保險保費收入約為4928億元人民幣，按年上升11.19%。其表現較其他保險為佳，大行野村發表報告指，由於股票市場自7月份以來，出現強勁反彈，或可緩解政府債券收益率持續下跌對公司下半年收益的壓力，加上內地的疫情似乎已受控，相信壽險業務的最壞情况可能已經過去。中壽的業務將保持穩定的增長趨勢，今年下半年亦會持續，全年的新業務價值估計將按年增長8.2％，受惠於代理人數目增長，並認為集團是利率反彈的最大受惠者。而走勢方面，中壽回落貼近250天線水平，也是7月時支持位，故貼近18元水平可以吸納，也可以留意其購證(28314)。

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